شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة التعامل الصحية مع الطفل الخجول.. أبرزها اقتناؤه حيوانًا أليفًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني العديد من الأمهات أن أحد أبنائها منطوى وخجول، ويرفض الجلوس مع الضيوف سواء كانوا من عمره أو أكبر، ولذا يقدم الدكتور أحمد علي استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، الروشتة الطبية للتعامل مع الطفل الخجول، ومنها:

-الذهاب للتجمعات الإجتماعية، كالنادي والمناسبات العائلية، عند اعتياده علي هذا الأمر سيصبح لديه قابلية للتعامل مع الآخرين، وأيضا الجلوس معهم، أي عليكي خلق بيئة مسلية له يميل إليها ويشتاق لها.

-إجراء جدول زمنى تقوم فيه الأم بتحديد العديد من الأنشطة التي يجب على الطفل الالتزام بها لمدة شهر، مثال الذهاب للنادي، اللعب مع الآخرين، الجلوس في المنزل واللعب فى الفضاء، والصلاة جماعة، وهكذا.

-عند دخول طفلك الخجول للمدرسة، علي الأم تهيئته نفسيا عن طريق التحدث إليه بشكل دائم عن المدرسة وايجابيتها وأهمية تكوين صدقات من خلالها، لأن هذا يجعله أكثر قوة.

-أكد الاستشاري علي ضرورة إعطاء الطفل الثقة بنفسه، عن طريق الاعتراف والانبهار بالأعمال التي يقوم بها، والتعبير له عن حبك بالكلمات المعبرة، وتقديم هدايا بسيطة لتحفيزه.

-من أهم النقاط التي يجب علي الأم القيام بها، تكوين علاقات أخري مع الآخرين، وتكون هذه العلاقة مفيدة وجيدة له، وتقدم له العون.

-علمي طفلك التعبير عن مشاعره السلبية بالقيام ببعض الأنشطة ، أو الكتابة أو الرسم، والهدف إخراج الطاقة السلبية.

-يمكنك تربية حيوان أليف مع طفلك، فهذا الأمر يجعل طفلك يتحمل المسئولية، وأيضا تكسر حدة الخجل.

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