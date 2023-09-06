طرق بسيطة لتجهيز البشرة لاستقبال فصل الخريف

مع انتهاء فصل الصيف، تصبح البشرة جافة ومتعبة، وتظهر عليها علامات حروق الشمس، لذا فهي تحتاج إلى عناية مضاعفة لتعود نضرة ومتوهّجة قبل بداية فصل الخريف.

ومن الضروري أن تستعد البشرة جيداً للتغيير الكبير الذي ستعيشه، حيث تنخفض درجات الحرارة وتسبّب جفاف البشرة وتشقّقها، لذا من الضروري إجراء بعد التعديلات على روتين العناية بالبشرة اليومية، وتطبيق بعض الخطوات البسيطة والمفيدة لمقاومة آثار الطقس والأضرار الناجمه عنه.

وقبل الدخول في موسم البرد، يصبح من الضروري تقشير البشرة والعناية بها، لإزالة خلايا الجلد الميتة وغلق المسام، وتقليل التشقّقات ومنح البشرة إشراقة خلابة، وكلّ ما عليك فعله هو تعريض بشرتك لحمّام بخار، ثمّ امزجي ملعقة من السكر مع ملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون، وافركي بعدها بشرتك بالمزيج بحركات دائرية، وأخيراً اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

ومن الضروري أيضاً تقشير الشفاه باستخدام مقشّر الشفاه لتغذية البشرة وإزالة الجلد الميت والبكتيريا والشحوب الظاهر على الشفاه.

ومن الخطوات المفيدة في المواسم الانتقالية، اختيار الكريمات ذات التركيبة الأكثر كثافةً، لأن الشتاء يمكن أن يجعل بشرتك أكثر جفافاً، لذا يُفضّل تغيير المرطّب الخفيف واستبداله بآخر ذي تركيبة سميكة وقوية.

ولا تنسي خلال هذه الأيام شرب المزيد من الماء وتغذية جسمك من طريق الأكل أو تناول الفيتامينات المغذّية للبشرة بعد استشارة طبيب الجلد مثل: الفيتامين (C) والفيتامين (E)، لأنهما من الفيتامينات التي تساعد على تحسين لون البشرة بالتخلص من البقع والكلف.

كما يُنصح خلال هذه الفترة بتطبيق بعض الأقنعة المرطّبة والمغذّية الجاهزة أو بتحضير الماسك في المنزل، مثل ماسك الأفوكادو، الذي يعتمد على هرس حبّة من الأفوكادو ومزجها جيداً مع ملعقتين كبيرتين من العسل، ثم وضع المزيج على البشرة لمدّة نصف ساعة، يُغسل بعدها الوجه جيداُ بالماء الفاتر من أجل الحصول على بشرة مشرقة ومتوهّجة.

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