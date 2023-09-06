حقائق عن بعض النباتات الورقية، هل هي حقاً مفيدة لحرق الدهون؟

بيروت - نادين محمد - العدو الأول لأي حمية غذائية الملل، خاصة إذا كانت من الحميات التي ترتكز على الحرمان من تناول العديد من الأطعمة. من جهة ثانية الحميات السريعة نتيجتها مؤقتة، يستعيد الجسم الكيلوغرامات التي فقدها في غضون وقت قصير من انتهائها، لذا لا ينصح خبراء التغذية باللجوء لهذا النوع من الأنظمة، بل يفضلون تلك التي تكون طويلة الأمد والأقرب إلى أسلوب حياة صحي.

إذا كنت تتبعين حمية غذائية وينتابك شعور بالملل من أصناف الأطعمة التي تتناولينها، يمكنك اختبار هذه النباتات التي تعمل على تسريع عملية حرق الدهون من خلال الخصائص التي تمتلكها. يمكن إضافتها إلى أطباقك أو إعداد مشروبات منها، فالبعض منها بمثابة ديتوكس Detox، يعمل على تطهير الجسم من السموم وتحفيز عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على تسريع معدلات حرق الدهون، وبالتالي خسارة الوزن، في حين أن أخرى يعتقد خطأ أنها تحقق هذه الفائدة.

أفضل النباتات الورقية لحرق دهون الجسم

كيفية تناول هذه الأنواع من النباتات التي اخترناها يحدد الفوائد التي يمكن الحصول عليها لحرق الدهون، بعضها قد يحقق المشروب المعد منها هذه الفائدة، بينما البعض الآخر لا! هذا لا يعني أنه مضر، إنما قد يساعد في علاج مشاكل صحية أخرى....

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الأوريجانو

ينتمي الأوريجانو إلى عائلة النعناع، الريحان، الزعتر، إكليل الجبل والمريمية، وهو من الأعشاب المليئة بالمركبات النشطة بيولوجياً، مثل الفلافونويد والبوليفينول، يساعد على تنظيم مستويات الأنسولين في الجسم، كما يعتبر من الأعشاب العلاجية للإمساك، ما يساهم في عملية إنقاص الوزن. إلى ذلك، يحتوي الأوريجانو على مادة فعالة تدعى الكارفاكرول Carvacrol التي بينت بعض الدراسات أثرها على الجينات والبروتينات المسؤولة عن تصنيع وتخزين الدهون في الجسم.

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البقدونس

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للبقدونس خصائص تتحكم في وزن الماء ومستويات السكر، يعزز التمثيل الغذائي في الجسم، كما أنه غني بالألياف الغذائية والخصائص الهضمية التي تساعد في علاج انتفاخ البطن، فهو مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف وتحارب أضرار الجذور الحرة التي تأكسد الخلايا وتسبب الكثير من المشكلات الصحية، إذ يحتوي على مركبات الفلافونويد Flavonoids، مثل ميريستين Myricetin، أبيجينين Apigenin، فيتامين C وكاروتينات Carotenoids . إلى ذلك، يمتاز البقدونس بسعراته الحرارية القليلة، حيث كل 100 غرام منه على 36 سعرة حرارية فقط، ما يعتبر من الأعشاب المفيدة للتنحيف، هذا إضافة إلى النسب العالية من الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.

يمكن إضافة نبات البقدونس إلى الأطباق الخاصة بالحمية، أما بالنسبة لمغلي البقدونس الذي يتردد بأنه من المشروبات المفيدة لحرق الدهون وخسارة، ينفي بعض الأطباء هذا الاعتقاد الشائع مؤكدين أن الفائدة التي تعود للجسم من تناول مغلي البقدونس هي التالي:

تفتيت حصوات الكلى.

تقوية جهاز المناعة في الجسم.

تهدئة اضطرابات المعدة.

حماية العظام من الهشاشة.

علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

تعزيز صحة العين، لاحتواء البقدونس على نسب مرتفعة من فيتامين A الذي يساعد على تقوية النظر والحد من الإصابة بأمراض التنكس البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل المياه البيضاء والجلوكوما الذي يعرف أيضاً بالمياه الزرقاء.

الكزبرة

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يحتوي ¼ كوب من الكزبرة على سعرة حرارية واحدة فقط، إلا أنها بالمقابل توفر ما يقارب 16 % من البديل اليومي الموصى به لفيتامين K، فضلاً عن نسب مرتفعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل فيتامين A، E، B1 الذي يعرف بالثيامين Thiamine، B2 الريبوفلافين Riboflavin، B3 أي النياسين Niacin، B6 البيريدوكسينPyridoxine ، B9 حمض الفوليك Folic Acid ، هذا إضافة إلى الزنك، الكالسيوم، الحديد، الماغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، النحاس والمنغنيز، كما تحتوي الكزبرة الخضراء على 6 أنواع من الأحماض، بما في ذلك حمض الأسكوربيك Ascorbic acid المعروف باسم فيتامين C. هذه العناصر مجتمعة توفر للجسم العديد من الفوائد، فهي تعتبر من النباتات المدرة للبول، تساهم في طرد الغازات والانتفاخات، تساعد على امتصاص وهضم الطعام بصورة أفضل، كما أنها تحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف والدهون المشبعة، ما تمنح شعوراً بالشبع والامتلاء، وبالتالي التقليل من كميات الطعام المتناولة.

اليك أسباب اختلاف حرق الدهون من شخص لآخر

الكاري

أوراق الكاري غنية بالمركبات، من بينها مادة ماهانيمبين Mahanimbine، وهي مادة قلوية لها تأثيرات مضادة للسمنة، تساهم في حرق الدهون من خلال مضاعفة معدلات الأيض والتقليل من فرص تراكم الدهون، كما أنها تزيل السموم من الجسم، تحسن عملية الهضم عن طريق تعزيز حركة الأمعاء ومنع مشاكل عسر الهضم المختلفة. أوراق الكاري أيضاً من المكونات الطبيعية التي تعمل على تنقية الدم، تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الكلية، كما تحافظ على مستويات السكر في الدم التي تلعب دوراً هاماً في زيادة ونقصان الوزن.