دراسة تؤكد أن شاشات الأجهزة الإلكترونية تُؤثر على النمو العقلي للأطفال

أكدت دراسة يابانية أن كثرة التعرض لشاشات الأجهزة الإلكترونية من لدن الأطفال يقترن بتأخر نمو الوظائف العقلية في مراحل لاحقة.وقامت الدراسة التي أجراها فريق بحثي مشترك من جامعتي "هاماماتسو" و"توهوكو" بقياس النمو العقلي للأطفال في الفئة العمرية ما بين سنتين إلى أربعة سنوات في خمس مجالات رئيسية تتعلق بالتواصل والمهارات الحركية والحركات الدقيقة وحل المشكلات ثم المهارات الشخصية والاجتماعية.

واختبر الفريق البحثي 7 آلاف و97 أما وأطفالهن لقياس زمن تعرض هؤلاء الأطفال لشاشات الأجهزة الإلكترونية في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال استبيان لتحديد زمن مشاهدة هؤلاء الأطفال للتليفزيون والكمبيوترات اللوحية والهواتف المحمولة وشاشات ألعاب الفيديو وغيرها.

وتبين من خلال الدراسة التي نقلها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث أن نسبة الأطفال الذين تعرضوا لشاشات الأجهزة الإلكترونية أقل من ساعة يوميا بلغت 48,5 بالمائة، ونسبة من تعرضوا للشاشات أقل من ساعتين بلغت 29,5 بالمائة، ثم من ساعتين إلى أربع ساعات 17,9 بالمائة، بينما بلغت نسبة من تعرضوا للشاشات لفترات أربع ساعات فأكثر 4,1 بالمائة.

وأظهرت الدراسة وجود صلة بين النمو العقلي في هذه المجالات وزمن تعرض الأطفال للشاشات في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تبين أن مشاهدة الأجهزة الإلكترونية بالنسبة للأطفال في عمر سنة واحدة، يؤدي إلى تأخر نموهم العقلي في عمر عامين في جميع المجالات باستثناء المهارات الحركية، وعندما يبلغون سن أربع سنوات، يحدث لهم تأخر في عدة مجالات من بينها التواصل وحل المشكلات.

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