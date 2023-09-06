شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفوائد الصحية لحلوى المولد وطرق تناولها بشكل آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أيام ويحل علينا المولد النبوي الشريف، الذي من سمات الاحتفال به شراء حلوى المولد، التي تتكون من المكسرات المصنوعة بطريقة معينة، ومنها السمسمية والفولية والفسدقية والملبن وغيرها، ووفقا لتصريح خاص لليوم السابع، أشار الدكتور هاني محمد استشاري الباطنة في القصر العيني ، أن تناولها بشروط يمد الجسم بالعديد من الفوائد.

أكد استشاري الباطنة، أن حلوى المولد تتميز بالطعم المثير والرائع الذى يعشقه الكثير، كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، لأنها تتكون من المكسرات التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الرائعة والمهمة للإنسان، فهي غنية بفيتامين ب، و أو هـ ، والأوميجا3، والأملاح المعدنية الهامة للجسم.

وحذر الدكتور هاني، من الإسراف في تناولها، لأنها مرتفعة السعرات الحرارية، مما يترتب علي ذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأيضا التعرض للكثير من المضاعفات الأخري، ومن أبرزها زيادة الوزن وكثرة فرص الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول لأنها يوجد بها نسبة من الدهون، ولذا يجب الحذر وتناولها بشروط وضوابط معينة ومحددة.

ما هى فوائد حلوى المولد؟ أو هل يوجد فوائد لتناول حلاوة المولد؟..نعم هذا ما أكده استشاري الباطنة، مؤكدا أن فوائدها هي التالي:

-تعمل علي تقوية أعصاب الجسم لأنها غنية بفيتامين ب12.

- تعالج خشونة المفاصل وآلمها لأنها تحتوي علي بعض العناصر الفيتامينات المسئولة عن ذلك وأبرزها الأوميجا3.

- تساعد فى الحصول على بشرة نضرة.

-رفع مناعة الجسم والحد من الإصابة بالأمراض المناعية والسبب غناها بالعناصر الغذائية المسئولة عن هذا الأمر.

- زيادة التركيز والنشاط العام للجسم بسبب العناصر الغذائية.

وأكد استشاري الباطنة، يجب عدم الإسراف في تناول حلوي المولد، وخاصة لمريض السكر، لتجنب العديد من المضاعفات الصحية، كزيادة الوزن، ارتفاع نسبة السكر في الدم، والكولسترول، ولذا الكمية الصحية قطعة صغيرة يوميا.