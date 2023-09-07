شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض السكتة القلبية.. أبرزها آلام الصدر وضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

السكتات القلبية تحدث نتيجة عدم انتظام ضربات القلب وفجأة يتوقف القلب وبشكل غير متوقع عن ضخ الدم، مما يؤدي إلى توقف تدفق الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى في الجسم، ويرجع ذلك لعدة أسباب مختلفة منها العصبية المفرطة ،وسوء التغذية أيضا، وارتفاع ضغط الدم المفاجئ، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول. وسيوضح التقرير التالى أعراض السكتة القلبية ،وذلك وفقا لما نشره موقع Hindustantimes .

قال الدكتور كونال سينكار، استشاري أمراض القلب بمستشفى هولي فاميلي، باندرا، مومباي، أن السكتة القلبية تحدث بسبب أنواع معينة من عدم انتظام ضربات القلب التي تمنع القلب من ضخ الدم، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكحول والمدخنين هم الأكثرعرضة لخطرالإصابة بالسكتات القلبية .

وتابع:" أن هناك أختلاف بين السكتة القلبية والنوبة القلبية ، النوبة القلبية عندما يتم إعاقة تدفق الدم إلى جزء من القلب ،والانسداد ليس هو سبب السكتة القلبية المفاجئة ،بينما السكتة القلبية هى أن النشاط الكهربائي للقلب يتوقف فجاة".

أعراض السكتة القلبية:

ـ ألم في الصدر أو عدم الراحة

ـ زيادة ضربات القلب

ـ الصفير غير المبرر

ـ ضيق في التنفس

ـ دوخة

وفى ذات السياق سيوضح مفهوم السكتة القلبية المزدوجة، عندما يتعرض كل من الأذينين والبطينين للقلب في وقت واحد للضرر نتيجة عدم انتظام ضربات القلب، مما يؤدى الى فقدان ضخ القلب للدم ومنع وصول الدم للدماغ .

أسباب حدوث السكتة القلبية المزدوجة :

تحدث للأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض الشريان التاجي أو انسداد كبير في شرايين القلب.ونتيجة تلف عضلة القلب بسبب الأزمة القلبية وتعطيل نظام التوصيل الكهربائي، والأكثرعرضة للأصابة هم مرضى القلب ، والمدخنين،وذوى الإفراط فى استهلاك الكحول، ومرضى السمنة