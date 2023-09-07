شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترغب فى بطن ممسوحة وخالية من "الكرش".. استشارى هيقول لك الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الكرش" أو بروز البطن، مشكلة يعاني منها الكثيرون، والسبب زيادة الوزن ويرغبون في التخلص منها بشتي الطرق، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الحيل التي تساعد في التخلص منه وفقا لتصريح خاص للدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة جامعة المنصورة.

الكرش يعرض الشخص للعديد من المشاكل الصحية، هذا ما أشار إليه استشاري السمنة والنحافة، ويزيد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، كمرض السكر وأمراض القلب، والسرطان، والضغط المرتفع والكولسترول بالدم، ولذا يجب التخلص منه والقضاء عليه للحصول علي صحة جيدة.

وأضاف حلمي، أن للتخلص من الكرش عليك القيام بالعديد من الحيل والنصائح المهمة التي تساعدك في هذا الأمر، ومنها:

- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية، فهي مفيدة للجسم، لغناها بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

-ضرورة تجنب تناول الحلويات والسكريات، وذلك لغناها بسعرات حرارية عالية وتساهم في بروز البطن بشكل كبير.

-الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضروات والفواكه، فهي منخفضة السعرات الحرارية، وأيضا تعمل علي شد البطن.

-تناول 3 لتر من الماء يوميا لترطيب الجسم ، وأيضا الحصول الشعور بالشبع والتخلص من بروز البطن.

-ممارسة التمارين الرياضية كالمشي يوميا، تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في القضاء علي الكرش.