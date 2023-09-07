تعد مرحلة ما بعد الولادة أو المعروفة بالنفاس واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها المرأة خلال فترة حياته نظراً لما يتخلل هذه المرحلة من تغيرات نفسية وجسدية تسبب لها الإرهاق. وللتعرف على أهم 10 نصائح لصحتك النفسية بعد الولادة ومتى تجب استشارة الطبيب تابع المقال الآتي.

10 نصائح وإرشادات لصحتك النفسية بعد الولادة

على الرغم من أن ولادة طفلك قد تكون من أجمل اللحظات التي قد تمرين بها كأم جديدة إلا أنه خلال هذه الفترة قد تواجهك مجموعة من المصاعب والتحديات التي قد تؤثر على صحتك النفسية وحتى الجسدية، فيما يلي أهم 10 نصائح عليك أخذها بعين الاعتبار للحفاظ على صحتك النفسية خلال هذه المرحلة الصعبة: [1]

الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة

الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة ينعكس بشكل إيجابي على صحتك النفسية وحتى الجسدية. يمكن للراحة أن تساعد جسدك على التعافي بشكل أسرع بعد التغيرات الهرمونية التي واجهته طوال فترة الحمل.

الحصول على المساعدة

لا تترددي بطلب المساعدة من الأهل والأصدقاء عند الحاجة إلى ذلك، الحصول على الدعم الكافي من المقربيين سيساعدك على تخطي هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

يمكن لنقص بعض الفيتامينات والمعادن أن يؤثر سلباً على صحتك النفسية والجسدية، تأكدي من اتباعك لنظام غذائي صحي ومتوازن غني بجميع المغذيات لتسريع فترة التعافي.

ممارسة التمارين الرياضية

تعد الرياضة غذاء الروح، يمكن لممارسة الرياضة أن تساعدك في الترفيه عن نفسك وتفريغ الطاقة السلبية، تجدر الإشارة إلى أهمية استشارة الطبيب حول الوقت الأنسب لممارسة الرياضة بعد الولادة.

عبري عن مشاعرك بالطريقة التي تجدينها مناسبة

خلال هذه الفترة الصعبة لا تهملي مشاعرك وعبري عنها بالطريقة التي تجدينها مناسبة، شاركي زوجك بجميع عواطفك وحدثيه عن مخاوفك بشأن الأمومة ليكون الداعم والسند الأول لك.

خصصي وقتاً لنفسك

حتى تتمكني من استعادة طاقتك وتقديم الأفضل لطفلك لا بد لك من أن تخصصي بعض الوقت لنفسك إما للخروج أو للاجتماع بالأصدقاء أو لممارسة الهواية المفضلة لك.

لا تقللي من قيمة نفسك

أياً كانت الصعاب التي تواجهينها خلال هذه المرحلة لا تقللي من قيمة نفسك، تذكري دائماً حجم المهام الموكلة لك، فتربية الطفل ليست بالأمر السهل على الإطلاق.

تواصلي مع أمهات جدد أخريات

يمكن للتواصل مع الأمهات الجدد أن يساعدك في الحصول على الدعم للاستمرار بتقديم الافضل لطفلك.

لا تضغطي على نفسك

من أهم الأسباب المؤدي للمشاكل النفسية هي الضغط والتوتر، لا تضغطي على نفسك وضعي توقعات عملية لما عليك القيام به، احصلي على المساعدة لإتمام الواجبات المنزلية وحتى للعناية بالطفل.

تجنبي البقاء وحيدة

العزلة والبقاء وحيدة قد يؤثر سلباً على حالتك النفسية، احرصي على البقاء بجانب أهلك وأصدقائك للحصول على الدعم منهم.

10 نصائح لصحتك الجسدية بعد الولادة

إضافة إلى النصائح والإرشادات ال10 السابقة المتعلقةبالصحة النفسية، هناك مجموعة من النصائح يجب أخذها بعين الاعتبار لتعزيز صحتك الجسدية ومساعدتك على التعامل مع التغيرات التي تطرأ على جسدك بعد الولادة، فيما يلي أبرز هذه النصائح: [2]

التعامل مع زيادة الوزن

قد يكون الوزن الزائد أحد المشاكل التي تعاني منها النسبة الأكبر من السيدات بعد الولادة، على الرغم من أهمية الحفاظ على الوزن ضمن الحد الطبيعي إلا أنه لا ينصح بالفقدان السريع للوزن بعد الولادة، يمكن لاتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية أن يساعدك على خسارة الوزن والذي ينعكس إيجاباً على كل من صحتك النفسية والجسدية بعد الولادة.

العناية بنظافة الجهاز التناسلي

مع كثرة المهام قد تهمل بعض السيدات نظافة الجهاز التناسلي الخاص بها، يمكن لذلك أن يزيد من فرصة إصابتك بالالتهابات المهبلية.

الالتزام بالفحوصات الدورية

احرصي على الالتزام بإجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن أي مشاكل قد تؤثر على صحتك الجسدية وحتى النفسية.

التعامل مع احتقان الثدي

تورم واحتقان الثدي يعد أحد المشاكل الشائعة التي تعاني منها النساء بعد الولادة، والتي غالباً ما تحدث نتيجة إمتلاء الثدي بالحليب، من أهم النصائح للتخفيف هذه الحالة استخدام الكمادات الساخنة أو الباردة على الثدي.

التعامل مع الإمساك بعد الولادة

يعد الإمساك أحد المشاكل ال10 الأكثر شيوعاً بعد الولادة بعد سوء الحالة النفسية، يمكن للشرب الماء والحصول على كمية كافية من الألياف الغذائية أن يساعدك في التخفيف من شدة هذه الحالة.

الإفرازات المهبلية بعد الولادة

خلال الأسابيع الأربعة الأولى بعد الولادة يبدأ الجسم بالتخلص من الدم والأنسجة عن طريق الإفرازات المهبلية، قد يكون هذا الأمر مزعج إلا أنه لازم للتخلص من السموم المتراكمة، احرصي على استخدام الفوط الصحية للحفاظ على صحة مهبلك.

ألم الرحم بعد الولادة

على الرغم من شدة الألم خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة إلا أن هذا الألم سرعان ما سينحسر، يمكن لاستخدام مسكنات الألم أن يساعدك في تجاوز هذه المشكلة.

التعرق الليلي

نتيجة التغيرات الهرمونية التي تطرأ على المرأة بعد الولادة تعاني بعض السيدات من مشكلة التعرق الليلي، يمكن لتخفيف الملابس أن يساعدك في حل هذه المشكلة.

تغيرات قاع الحوض

بعد الولادة طبيعية كانت أم قيصرية قد تعاني السيدات من تغيرات مختلفة في قاع الحوض يمكن لتمارين كيجل أن تساعد في حل هذه المشكلة.

استمعي لجسدك

لا تهملي أي علامات يقوم جسدك بإعطائك إياها، لا تتردد باستشارة الطبيب عند الحاجة إلى ذلك.

متى تجب الحصول على استشارة نفسية بعد الولادة

تصاب نسبة كبيرة من السيدات بما يعرف باكتئاب ما بعد الولادة، يعد هذا النوع من الاكتئاب من الحالات النفسية الخطيرة التي تتوجب العناية والدعم من الأقارب والأخصائيين النفسيين، فيما يلي بعض العلامات والأعراض التي تستدي استشارة الطبيب: [3]

الشعور بالقلق والذنب أو اليأس والخوف أو انعدام القيمة.

صعوبة في اتخاذ القرارات.

فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة اليومية

أي أفكار متعلقة بإيذاء النفس أو الطفل.

أفكار متكررة بالرغبة بالموت أو الانتحار.

تقلبات مزاجية حادة.

والآن بعد أن تحدثنا عن أهم 10 نصائح لصحتك النفسية بعد الولادة وأفضل 10 نصائح لصحتك الجسدية بعد الولادة أصبح بإمكانك اجتياز مرحلة النفاس بنجاح.

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