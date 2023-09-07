فوائد وأضرار الكركديه للنساء ماذا يحدث لصحتك عند تناوله يومياً؟

بيروت - نادين محمد - غالبًا ما يتم تناول شاي الكركديه ذي اللون الأحمر الياقوتي كبديل للشاي والقهوة العاديين. فهو مشروب منعش خالٍ من الكافيين. إليك فوائد وأضرار الكركديه للنساء.

علاوة على ذلك، يحتوي الكركديه على العديد من المركبات مثل الأنثوسيانين، والأحماض العضوية، والترايتيربينويدات، والفلافونويدات، والقلويدات، والمنشطات، والكاروتين، وغيرها الكثير.

فوائد وأضرار الكركديه للنساء.

1-خفض مستويات السكر في الدم

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أظهرت الدراسات أن مادة البوليفينول الموجودة في شاي الكركديه قد تخفض مستويات السكر في الدم عن طريق تثبيط الإنزيمات مثل α-glucosidase و α-amylase.

تعد هذه الإنزيمات مسؤولة عن هضم الكربوهيدرات وزيادة مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر للتحقق مما إذا كان شاي الكركديه قد يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

لذلك، يجب عليك فحص مستويات السكر في الدم بانتظام واستشارة الطبيب فورًا في حالة وجود مستويات سكر غير طبيعية.

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2. خفض ضغط الدم

أظهرت الدراسات أن مركبات الفلافونويد قد تقلل من ضغط الدم، وتخفف التوتر على جدران الأوعية الدموية؛ وبالتالي قد يخفض ضغط الدم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر للتحقق مما إذا كان شاي الكركديه قد يخفض ضغط الدم.

لذلك، يجب عليك فحص ضغط الدم واستشارة الطبيب في حالة وجود ضغط دم غير طبيعي.

3. خفض نسبة الكوليسترول

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شاي الكركديه قد يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ، والبروتين الدهني منخفض الكثافة، والبروتين الدهني منخفض الكثافة جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فإنه قد يرفع مستويات الكولسترول الجيد (البروتين الدهني عالي الكثافة). قد يكون هذا بسبب الخاصية المضادة للأكسدة لشاي الكركديه.

4.تقليل الالتهابات

شاي الكركديه غني بمركبات الصابونين والفلافونويدات التي قد تقلل الالتهاب. يجب عليك استشارة طبيبك إذا كنت تشكين بوجود التهابات في جسمك.

5. التحكم في الوزن

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تساعد مركبات الأنثوسيانين والسيانيدين والدلفينيدين في شاي الكركديه في تقليل الوزن و خفض مستويات الكوليسترول. يجب عليك استشارة اختصاصي التغذية الخاص بك قبل إجراء أي تغييرات أساسية في نظامك الغذائي.

6. شاي الكركديه لعلاج السرطان

شاي الكركديه غني بمادة البوليفينول مثل الكاتشين وهي أحد مضادات الأكسدة التي قد تعطل الخلايا السرطانية. لذلك، يجب عليك استشارة طبيبك على الفور .

7.فوائد وأضرار الكركديه و تراكم الغازات

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شاي الكركديه يعتبر آمنًا عند تناوله بدون إفراط وتعد من الآثار الجانبية لتناول شاي الكركديه ظهور الغازات واضطراب المعدة والإمساك. إذا لاحظت أي رد فعل على تناول شاي الكركديه، فاطلبي العناية الطبية الفورية. استشيري طبيبك .

يجب توخي الحذر بشأن الاستهلاك المفرط لشاي الكركديه أو شاي الفواكه الذي يحتوي على بتلات الكركديه. تناول الشاي من بتلات الكركديه قد يزيد من عبء الألومنيوم في الجسم. و يعد هذا مهماً بشكل خاص للأفراد الذين هم في خطر كبير، مثل النساء الحوامل والذين يعانون من مشاكل في الكلى. لذلك، يجب على هؤلاء الأفراد توخي الحذر وتجنب الإفراط في تناول شاي الكركديه.

8. أضرار شاي الكركديه على النساء و الهرمونات

يؤثر شاي الكركديه على المستويات الهرمونية، أي أنه يؤثر على إنتاج هرمون الإستروجين. وهذا يعني أن تناول شاي الكركديه يمكن أن يؤثر على الدورة الشهرية. يمكن اعتبار هذا أحد الآثار الجانبية لشاي الكركديه الذي قد يكون مفيدًا للبعض ولكنه خطير بالنسبة للآخرين.

9. أضرار شاي الكركديه على النساء الحوامل

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لا ينصح بتناول شاي الكركديه للنساء الحوامل، بسبب خصائصه المدرة للطمث، والتي قد تزيد من الدورة الشهرية أو تدفق الدم في الرحم أو منطقة الحوض.

10- التأثير الجانبي لشاي الكركديه على ضغط الدم

تناول شاي الكركديه بشكل يومي قد يخفض ضغط الدم الانقباضي. أنت لا تريدين أن ينخفض ضغط دمك كثيرًا. إذا كنت تتناولين دواءً لارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم، فتجنبي شرب شاي الكركديه إلا إذا قال طبيبك إنه آمن لحالتك.

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