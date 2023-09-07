شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة لعلاج مرضى القولون العصبى.. أبرزها البعد عن الضغوط والتوتر والدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب الكثير من الأشخاص بمرض القولون العصبى سواء من كبار السن، أو الشباب والنساء، أو حتى الأطفال ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مختلفة من أهمها العصبية المفرطة، وسيوضح التقرير التالى أسباب الإصابة بهذا المرض.

وقالت الدكتورة هالة العبئ رئيسة قسم الباطنة بالمستشفى الجامعى بأسوان فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 "، أن القولون العصبى من الأمراض المزمنة التى تصيب البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة .

وأشارت استشارى الباطنة إلى العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالقولون العصبى من بينها القلق والتوتر الشديد المستمر، والعصبية المفرطة فى كل الأمور، بالإضافة إلى أن التهاب القولون يؤدى أيضا إلى الإصابة بالقولون العصبى ،بجانب حركة هضم الأطعمة فى الأمعاء بشدة تضر بالقولون، وحساسية الطعام أحد أسباب الإصابة بالقولون العصبى .

خطوات لعلاج مرضى القولون العصبى

1. أو ل شى فى مرحلة علاج مريض القولون العصبى ،هو البعد التام عن الضغوط العصبية والتوتر، لكى يستطيع المصاب التعايش مع المرض قدر المستطاع، حتى لا يتعرض إلى مضاعفات صحية بالغة الخطورة .

2. ضرورة تغيرات فى حياة مريض القولون العصبى منها أتباع نظام صحى سليم ، ممارسة الرياضة باستمرار .

3. تجنب بعض المشروبات للحفاظ على صحة المريض أبرزها الكافيين والشاى والقهوة ،مشروبات الغازية ،ومشروبات الطاقة ،كل هذا يزيد الم القولون ويؤدى الى مغص شديد بالمعدة .

4. الابتعاد عن بعض الأطعمة التى تحتوى على نسبة دهون عالية ، والأطعمة التى تضمن التوابل والفلفل الحار ، وخاصة الوجبات السريعة لانها تشمل على نسبة دهون وتوابل عالية بالأطعمة .