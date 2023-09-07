شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري جلدية يقدم نصائح للوقاية من حمى الضنك.. منها شرب السوائل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأوضح شعبان، أن فيروس حمي الضنك لديه مدة الحضانة محددة وتكون أسبوع قد يقل أو يزيد قليلا حسب درجة إصابة الشخص، وعن أعراضها فهي كالتالي:
-يشعر المريض بارتفاع في درجة الحرارة.
-رعشة بالجسم .
-ألم فى العضلات والمفاصل والظهر وآلام في الرأس خصوصاً خلف العينين.
-قئ وغثيان.
-تضخم فى الغدد الليمفاوية.
-يظهر طفح جلدي خصوصاً باليدين ثم يجف الطفح الجلدي ويقُشر.
-يشعر المريض بحكة شديدة.
وأوضح استشاري الجلدية، أن المريض المصاب بحمي الضنك يشعر أثناء المرض بارتفاع فى درجة الحرارة ثم الهبوط ثم عودة الارتفاع في درجة الحرارة وظهور الطفح الجلدي ، وقد يساعد تحليل الدم وأخذ التاريخ المرضي للمريض فى التشخيص.
أما عن طريق العلاج أوضح شعبان، أنه لايوجد علاج نوعى للمرض ولكن يُنصح بإتباع تعليمات الطبيب المعالج ، وهي أن شرب السوائل والراحة التامة والبعد عن الأدوية التي تسبب سيولة الدم ويجب رش الأماكن التى ينتشر بها البعوض بالمبيدات الحشرية وتنظيف خزانات المياه.
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