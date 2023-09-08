شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد للحمصية.. أبرزها هتحافظ على وزنك وشبابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، يتناول الناس حلوى المولد كطقس احتفالي واجتماعى جميل، فهذا النوع من الحلوى ما دام تناولها فى الإطار المناسب دون مبالغة، تصبح مفيدة وتمد الشخص بالقوة.

نتناول اليوم الحديث عن قطعة من ألذ قطع علبة حلوى المولد، وهى الحمصية، فهذه القطعة بالذات، تحتوى على كم هائل وحصص متزنة جدا من البروتين وفيتامين e الذي يعد واحد من أهم الفيتامينات التى تعزز صحة الجلد والبشرة والصحة العامة للجسم، حسبما ذكر تقرير. مطول نشره موقع real sampile .

ووفقا للتقرير فإن الحمصية وعند تناولها بقدر مناسب، تزيد من فرص تقليل مقامومة الأنسولين فى الجسم، لأن بها ألياف تتحكم فى مستوى السكر، فضلا عن تقويتها لسريان الدم فى الجسم فتزيد من سلامة عضلة القلب، كما أنها تعمل على تقوية العظام وسلامتها.

وذكر التقرير أيضا أن الحمصية تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار فى الدم بنسب عالية، فضلا عن تعزيزها بنسب مثيله النافع، والاهتمام بالمداومة علي تناول الحمصية بنسب معتدلة يساعد على مقاومة الشيخوخة، شيخوخة الجسم والجلد، فقطعة من الحمصية اللذيذة تحتوى على بروتين، وكالسيوم، ومضاد أكسدة، وعناصر لملئ المعدة والشعور بعدم الحاجة لتناول المزيد من الطعام مما يجعلها خيار جيد لانقاص الوزن.

وينصح بتناول الحمصية فى الٱطار والمعدل المناسب، فالإكثار منها، قد يجعل فوائدها دون تأثير، بل ويحولها لأضرار تؤدي ٱلى زيادة الوزن، وعسر الهضم، واضطراب الاخراج وتكون الغازات، واضطراب مستويات السكر فى الدم.