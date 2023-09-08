شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقلل شعورك بالجوع.. أبرزها القهوة والألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغب في الحصول علي جسم مشدود وخالي من الدهون؟.. عليك قراءه هذا التقرير للدكتور كمال إبراهيم استشاري السمنة والنحافة في القصر العيني.

أكد استشاري السمنة والنحافة، أن الحصول علي جسم مشدود ورشيق وممشوق، من أهم الحيل التي يسعي لتحقيقها الكثيرون، ولذا علي الشخص تنظيم وترتيب أنواع الطعام المتناول وتحديد حمية غذائية صحية، مع ضرورة تغير العادات الغذائية الخاطئة وإتباع العادات الغذائية الصحية، وممارسة الرياضة.

وأضاف كمال، هناك العديد من الأطعمة التي تساهم في شعورك بالشبع لفترات طويلة.

ولذا لابد من تناول هذه الأطعمة لتقليل الشعور بالجوع:

-البروتين:

اللحوم سواء كانت الحمراء أم البيضاء، فهي من القيم الغذائية الغنية بالعديد من العناصر الهامة للجسم، وتعمل علي سد الشهية، وزيادة حرق الدهون، والحفاظ علي إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها علي مدار اليوم.

- الأطعمة الغنية بالألياف:

تعد من الحيل الجيد في سد الشهية وتمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية الهامة من فيتامينات، ولذا أكثر من تناول الخضروات والفواكه للحصول على هذه الفوائد وسد الشهية.

-القهوة:

من المشروبات المفيد للجسم ولكن دون الإسراف في تناولها، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تحد من الإصابة بمرض السرطان، كما أنها لها دور فعال في الحد من الشعور بالجوع، ولذا لا تترد في تناولها بشكل صحي أي فنجانين في اليوم.