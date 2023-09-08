يعد ضعف الثقة بالنفس لدى المراهقين، وخاصة الفتيات، سبباً رئيسياً للأمراض النفسية واضطرابات الشخصية تقريباً. فهم أكثر عرضة لهذه الحالة من البالغين، وقد يصلون لحد الاكتئاب الشديد والقلق الناجم عن الشعور بعدم الكفاءة والعيوب وعدم القدرة على الحب.

في هذا الموضوع نبين أسباب وعلاج ضعف الثقة بالنفس عند المراهقين، كما تم تشخيصه من قبل الأطباء والمتخصصين.

يميل المراهقون الذين يعانون من عدم الثقة بالنفس إلى مقارنة أنفسهم بشكل غير معقول مع أقرانهم الذين يعتبرونهم أكثر جاذبية وأكثر ذكاءً وشعبية. ورغم أن هذه المقارنة قد تكون عادية في سنهم، لكنها قد تتسبب بمشاكل في الصحة النفسية أو السلوكية.

ما هو ضعف الثقة بالنفس وكيف يؤثر على المراهقين؟

ينظر علماء النفس إلى تدني احترام الذات باعتباره اضطراباً في التفكير، والذي إذا لم يتم تصحيحه، يصبح متأصلًا في أنماط التفكير. قد يفكر المراهقون الذين يعانون من تدني شديد بالثقة بالنفس بشكل مهووس في معتقداتهم الخاطئة وينخرطون في سلوكيات مدمرة للذات مثل عدم الدراسة للامتحان والفشل فيه، وربما يتعمدون ذلك، ويلقون بتأخرهم في الدراسة على الآخرين.

علامات ضعف الثقة بالنفس عند المراهقين

انتقاد أنفسهم باستمرار لعدم كونهم "مثاليين".

اتخاذ خيارات سيئة تؤدي إلى تفاقم نقص احترامهم لذاتهم.

الشعور بالذنب حتى لو لم يكن خطأهم.

السماح للآخرين بإساءة معاملتهم لأنهم يعتقدون أنهم "يستحقون" إساءة معاملتهم

قول أشياء مثل "أنا عديم الفائدة" و"لا أحد يحبني" و"سأفسد الحفل إذا ذهبت".

قد يبدأ المراهق ضعيف الثقة بنفسه، في مضايقة زملائه وقد يتنمر عليهم بالألفاظ.

التمثيل والتحدث بطريقة درامية مبالغ فيها. بطريقة تجبر الناس على الاهتمام بهم، وقد يتقمص بعض المراهقين شخصية مسرحية أو يصابون بالوسواس المرضي.

التفاخر المفرط بأنفسهم أو المبالغة في الإنجازات لجذب الانتباه.

سلوكيات إيذاء النفس (القطع، وضرب رؤوسهم بالحائط بشكل متكرر، وحرق أنفسهم بالولاعات، وسحب الشعر).

اختراع رسائل سلبية عنهم من الآخرين، بينما في الواقع لم يتم إرسال مثل هذه الرسالة السلبية بالفعل.

عدم القدرة على قبول المجاملات.

غالباً ما يكون التعرف على علامات تدني احترام الذات لدى المراهقين أمراً صعباً على الآباء نظراً لأن العديد من هذه السلوكيات تُعزى تلقائياً إلى قلق المراهقين وتقلب المزاج.

ومع ذلك، قد يفكر بعض الآباء في علاج أطفالهم من نقص احترام الذات عندما يظهرون باستمرار أعراضاً تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر.

طرق علاج عدم الثقة بالنفس عند المراهقين

يمكن للآباء والأمهات البدء في علاج عدم الثقة بالنفس عند المراهقين من خلال:

حمايته من عنف الآخرين وعدم السماح لهم بانتقاد آرائهم أو شكل جسمهم.

الاهتمام بالمراهق وإظهار الحب له والإصغاء إليه أثناء الحديث.

مساعدته وتقديم يد العون عندما يتعرض للمشاكل بدلًا من تعنيفه.

احترام رغباته وآرائه وعدم التقليل من شأنه أمام الآخرين لأنه لم يعد صغيراً.

مشاركته الهموم والاهتمامات والاستماع إلى طرق حله للمشكلات.

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ماذا ينتج عن تعزيز الثقة بالنفس عند المراهقين؟

يمنح علاج عدم الثقة بالنفس عند المراهقين بعض المزايا الهامة، منها:

القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة ما يقلل العبء على الوالدين.

التحلي بالكثير من الصفات الإيجابية مثل الحزم والمثابة والحماس.

القدرة على مواجهة الصعاب وحل المشاكل التي يواجهونها بصورة عقلانية.

الدخول في علاقات اجتماعية جديدة واكتساب المزيد من الصداقات.

عدم التأثر سلباً بالتجارب الفاشلة وتعلم كيفية الاستفادة منها بدلًا من الاستسلام لها.

القدرة على تحقيق السعادة لأنفسهم ولمن حولهم.

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