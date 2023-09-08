شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس..نصائح للحفاظ على صحة كبار السن وحمايتهم من الأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعى لتحقيق صحة جيدة لكبار السن تعد من الأمور الجيدة لتجنب تعرضهم للعديد من المشاكل الصحية، ولضمان سلامة كبار السن، يصبح من الضروري تنفيذ تدابير وقائية فعالة خلال ارتفاع درجات الحرارة،التي من دورها زيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية، خاصة بالنسبة لكبار السن، حيث أنهم يعانون من ضعف أجهزتهم المناعية ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بأمراض معينة، وذلك وفقا لموقع "hindustantimes".

وحول ذلك قدم التقرير العديد من الحيل الجيدة والصحة التي يجب القيام بها لكبار السن، ومنها:-النظافة الشخصية والمنزلية :

التشجيع على غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد ملامسة الأسطح التي يحتمل أن تكون ملوثة، واستخدام معقمات اليدين كبديل عند عدم توفر الماء والصابون.

فالبيئة المعيشية النظيفة تقطع شوطا طويلا في منع انتشار الأمراض المعدية. قم بتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بانتظام، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأسطح الطاولات.

-التطعيمات:

يعد التأكد من أن الأفراد المسنين على اطلاع دائم بالتطعيمات الخاصة بهم أمر بالغ الأهمية، و يمكن للقاحات مثل لقاح الأنفلونزا ولقاح الالتهاب الرئوى أن توفر حماية إضافية خلال موسم الرياح الموسمية.

-التغذية والنظام الغذائي:

اتباع نظام غذائي متوازن ضرورى للحفاظ على جهاز مناعة قوي، تشجيع استهلاك مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، والترطيب الكافي أمر بالغ الأهمية ففكر في دمج العلاجات العشبية التقليدية المعروفة بخصائصها المعززة للمناعة، مثل الكركم والزنجبيل ، ويمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادى فى الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحى، والذى يلعب دورًا حيويًا فى وظيفة المناعة الشاملة.