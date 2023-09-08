شكرا لقرائتكم خبر عن نزلات البرد ومتحورات كورونا.. أكثر الأمراض انتشارا في المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية دخول موسم المدارس يتعرض الأطفال لمشاكل صحية عديدة وذلك بسبب انتشار العدوى والفيروسات والتزاحم في بعض الحالات وعدم التهوية الجيدة في الفصول، لذلك ينصح الأطباء دائما بتقوية مناعة الأطفال واتباع بعض النصائح لتجنب العدوى والأمراض المنتشرة مع الاهتمام بالتطعيمات الوقائية.

وعن أبرز الأمراض المنتشرة في موسم المدارس، قال الدكتور أمجد الحداد استشارى المناعة والحساسية ورئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، إن موسم دخول المدارس هو موسم تغيير الفصول حيث تنتشر فيه الفيروسات والعدوى، ومن أبرز الأمراض التي يصاب بها الطفل مع دخول المدارس" نزلات البرد والأنفلونزا ومتحورات كورونا ، والنزلات المعوية "،وذلك بسبب التجمعات، بخلاف التهاب الكبد الوبائى أ وهو ناتج عن الطعام والشراب الملوث وتبادل الأدوات الخاصة بين الطلاب في الفصل مثل زجاجة المياة.

ويؤكد الحداد، أن التهاب الكبد الوبائى والجدرى والفيروسات التنفسية هي أشهر ثلاث أمراض يتعرض لها الطفل في الموسم الدراسى، لذلك يجب على الأمهات الاهتمام بمناعة الطفل وتغذيته وابعاده عن الأماكن المزدحمة والتي تنتشر فيها العدوى بشكل كبير.

ولتقوية مناعة طفلك وحمايته من العدوى نصح الحداد باتباع الأتى:

-تشجيع الطفل على غسل اليدين باستمرار بالمياه والصابون.

-الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات وخصوصا فيتامين سى.

-الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة واستبدالها بالوجبات الصحية.