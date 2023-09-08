تعاني الكثير من السيدات من مشاكل التصبغات والمناطق الداكنة سواء في بشرة الوجه أو الجسم، كما أن بعض هذه المشكلة يكمن في عدم توحد اللون للبشرة، وعليه تبحث عن كريمات تفتيح البشرة بسرعة للتخلص من الاسمرار في أقصر وقت ممكن.

تفتيح البشرة وأسباب اسمرارها

تفتيح البشرة هو الطريقة التي تساعد في التخلص من التصبغات التي تحدث نتيجةً لزيادة إفراز صبغة الميلانين فيها، وهي الصبغة المسؤولة عن إعطاء البشرة لونها، ولأنها تتأثر بالكثير من العوامل الخارجية كالتعرض لأشعة الشمس، فإن عملية التفتيح تعتمد في كثير من الأحيان على تثبيط إفراز هذه الصبغة.

أسباب اسمرار البشرة:

التعرض لأشعة الشمس خاصة لأوقات طويلة وفي فترات معينة من النهار حيث تكون الشمس في أوجها.

التقدم في العمر.

التغيرات الهرمونية.

الجينات.

والجدير بالذكر أن كريمات واقيات الشمس هي من المنتجات الهامة جداً للوقاية من حدوث التصبغات هذه، إذ يمكن تجنب الكثير من مشاكل تصبغات البشرة بالالتزام باستخدام واقي الشمس وتجديده كل ساعتين.

أفضل كريم لتفتيح البشرة بسرعة

يوفر السوق التجاري مجموعة غنية وفعالة من كريمات تفتيح البشرة السريعة والتي ستعطي نتائج مرضية، ولكن لا يمكن ملاحظة أي نتائج في غضون أسبوع مثلاً، فمعظمها يعطي نتائج ملحوظة في فترة تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر، إليكِ أفضل أنواع الكريمات المتوفرة في معظم الأسواق:

كريم يونيتون 4 من isis pharma: يعتمد هذا الواقي في نتائجه على عدة عوامل مرتبطة بطبيعة التصبغ وعمقه ومنذ متى ظهر، كما يجب أن يستخدم مع وجود التزام بواقي من الشمس، وهو يُطبق ليلاً على البشرة.

كريم لاروش يوزيه بيجمنتكلار: هذا الكريم مخصص لتفتيح البشرة الدهنية، وهو من الكريمات المسموح استخدامها نهاراً، لذا يُطبق مرة في الصباح وأخرى في الليل، وهو يحتاج للالتزام به مدة لا تقل عن 3 أشهر.

بيوديرما وايت أوبجتكف كريم: يعتمد في تركيبته على عدة مكونات تساعد في تقشير وتفتيح البشرة بشكل سريع وفعال، فتركيبته تتضمن النياسيناميد وخلاصة العرقسوس وفيتامين سي وحمض الجليكوليك، وواحدة من مميزاته أنه كريم مناسب للبشرة الحساسة.

سيروم فيتشي إيديال وايت: صممت فيتشي هذا السيروم بحيث يناسب البشرة الحساسة جداً بمكونات تعمل على التقليل من إفراز صبغة الميلانين، حيث يستخدم صباحاً ومساءاً، وهو خالي من كل مسببات تهيُّج البشرة والبارابين.

سيروم نيتروجينا فاين فيرنس: يمتاز بسرعة مفعوله، فهذا السيروم يحتاج إلى التزام لمدة 4 أسابيع حتى تظهر نتائجه، وهو يعمل على الطبقات الداخلية والسطحية للبشرة.

كريم الهملايا لتفتيح البشرة: يمتاز هذا الكريم في مكوناته الطبيعية لتفتيح البشرة مثل خلاصة العرقسوس الفعالة جداً في تفتيح التصبغات والأماكن الداكنة، كما أنه يناسب البشرة الدهنية.

أضرار كريمات تفتيح البشرة سريعة المفعول

ترتبط أضرار كريمات تفتيح أو تبييض البشرة سريعة المفعول بطبيعة المكونات المستخدمة، وعليه فهناك العديد من كريمات التبييض التي تم حظرها في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الإمريكية بسبب وجود مواد تسبب التسمم مثل الزئبق، لذا يجب أن يتم اختيار المنتجات المرخصة طبياً حتى وإن كانت تجميلية، وقد أوردنا لكم في البند السابق مجموعة كريمات من شركات عالمية مرخصة، ولكن هناك جانب مهم في الاستخدام، هو تجنب المبالغة في استخدام هذه الكريمات لمدة طويلة، خاصة تلك الكريمات التي تحتوي على مادة الهيدروكينون.

تشمل كريمات تفتيح البشرة بسرعة الكثير من الخيارات الطبية والتجميلية من منتجات الشركات العالمية المرخصة، وعليه يجب توخي الحذر في اختيار النوع المناسب.

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