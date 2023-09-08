الملكة رانيا العبدالله تلتقي مجموعة من الشباب الرياديين في الأردن

عمان - الخليج 365
إلتقت الملكة رانيا العبد الله مجموعة من الشباب الرياديين في الأردن، في مركز اعمال ذا أوفيس، وعلى عادتها كانت اطلالة الملكة رانيا محط الاعجاب، حيث اختارت ثياباً وحقيبة يد بألوان الباستيل، بإطلالة كلاسيكية تميزت بقميص من اللون الأبيض، وتنورة بليسيه بلون البيبي بلو.
وظهرت الملكة في الصور وهي تتناقش مع الشباب، مبدية اهتمامها بالمشاريع التي يدرسونها وعلقت على الصور كاتبة: "سعدت اليوم بلقاء شباب رياديين في مركز أعمال ذي أوفيس".
وحازت الصور عدداً كبيراً من الاعجابات، وعلق عليها المتابعون متغزلين بجمال الملكة.
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