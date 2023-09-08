كيف تتخلصين من تجاعيد الشفاه بعيداً عن العلاجات التجميلية

تعدّ خطوط الشفاه جزءاً طبيعياً من الشيخوخة، لذلك لا توجد طريقة لمنعها من التكون تماماً. ولكن، يمكنك المساعدة في التخلص من تجاعيد الشفاه باستخدام مكونات من الطبيعة، ذات خصائص فعالة في محو التجاعيد. ما رأيك الاستعانة بهذه المكونات للتخلص من تجاعيد الشفاه.

أسباب ظهور التجاعيد حول الشفاه

تبدأ خطوط الشفاه، كما هو الحال مع العديد من علامات الشيخوخة الأخرى، بفقدان الكولاجين. تنتج أجسامنا بشكل طبيعي حوالي 1 ٪ أقل من الكولاجين كل عام بعد سن 20، ما يتسبب في أن تصبح بشرتنا أرق وأقل مرونة. تنتج البشرة أيضاً كمية أقل من الزيوت الطبيعية، ما يؤدي إلى زيادة الجفاف مع تقدمنا في العمر. إلى ذلك، زيت بذور العنب لشد البشرة.. فوائده وطرق استخدامه.

مساهم آخر في تجاعيد الشفاه، هو تقلصات العضلات المرتبطة بالحركة الطبيعية. يشير الكثير من الناس إلى خطوط الشفاه على أنها "خطوط المدخن"، لكن الحركات الأخرى قد تؤثر أيضاً على ظهور تجاعيد الشفاه أو بالقرب منها.

إلى جانب هذه التغييرات، فإن أضرار أشعة الشمس هي سبب آخر. إذ تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تكسير الكولاجين، ما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة بما يتجاوز ما كان سيحدث بشكل طبيعي.

خلطات طبيعية للحد من التجاعيد حول الشفاه

مع توفر العديد من العلاجات للتخلص من تجاعيد الشفاه، سواء التقنيات التجميلية غير الجراحية، أو مستحضرات التجميل المضادة للشيخوخة، بيد ثمّة خلطات طبيعية يمكن الاستفادة من خصائصها العلاجية، لا سيما التخلص من تجاعيد الشفاه. إليك، طريقة تحضيرها واستخدامها:

زيت جوز الهند

مفتاح تقليل التجاعيد هو الحفاظ على ترطيب بشرتك. من المعروف أن زيت جوز الهند له خصائص مرطبة، ما يساعد على تقليل التجاعيد حول الفم. ولا تقتصر فوائد زيت جوز الهند على التخلص من تجاعيد الشفاه فحسب، بل يقدم زيت جوز الهند فوائد للشعر لا تعد ولا تحصى.

طريقة الاستخدام:

ضعي من 2 إلى ثلاث قطرات من الزيت على أطراف أصابعك، ودلكي الزيت حول شفاهك وخطوط الابتسامة. انتظري ليلة كاملة قبل شطف بشرتك بالماء. كرري هذه الطريقة كل يوم وقبل الذهاب إلى الفراش لمدة أسبوع، وستحصلين على النتيجة المرجوة.

بياض البيض

يساعد بياض البيض على التخلص من تجاعيد الشفاه وشد الجلد.

طريقة الاستخدام:

ضعي بياض البيض على الجلد حول فمك. اتركيها لتجف لمدة 30 دقيقة. ثم، اغسلي وجهك بالماء الفاتر. كرري هذه الوصفة من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.

الألوفيرا

وجدت الدراسات أن الصبار يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد. كما أن له تأثير مرطب، ما يجعلها مكوناً رائعاً للتخلص من تجاعيد الشفاه.

طريقة الاستخدام:

أزيلي هلام الصبار أو الأوليفرا، وطبقيه حول فمك وشفاهك. انتظري 30 دقيقة، ثم اشطفي بشرتك بالماء البارد. كرري هذه الطريقة مرة واحدة يومياً لمدة أسبوع.

الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين الذي له فوائد مضادة للشيخوخة، ما يجعله بديلاً لعلاجات التجميل بغية التخلص من تجاعيد الشفاه.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقتان كبيرتان من العسل للحصول على مزيج لين. وزعي الأخير على شفاهك وحول خطوط الابتسامة، انتظري 30 دقيقة، قبل شطفه بالماء الفاتر. كرري هذه الخلطة من 3 إلى 3 مرات في الأسبوع.

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