شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الحليب يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بحصوات المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة حديثة، أن تناول الحليب يقلل من خطر الإصابة بمرض الحصوة، لدى الرجال والنساء، حيث خلص الباحثون إلى أن شرب الحليب يمكن أن يكون وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة للوقاية منه.

وأشارت الدراسة المنشورة فى BMC Public Health أن تناول الحليب يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بحصوات المرارة لدى الرجال والنساء .

وفقًا للباحثين بجامعة جيلين في الصين، وزملاؤه، فإن حصوات المرارة هو أحد أكثر أمراض الجهاز الهضمي انتشارًا وله العديد من عوامل الخطر، بما في ذلك الجنس الأنثوي والسمنة والإفراط في التغذية .

حسب موقع "healio" يعتقد بعض الباحثين أن النظام الغذائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحدوث حصوات المرارة، تمثل العادات الغذائية أحد عوامل الخطر الأكثر قابلية للتعديل."

وأشاروا إلى أن الدراسات السابقة التي بحثت الارتباط بين خطر الإصابة بحصوات المرارة وتناول الحليب - "طعام شائع ومغذي ويمكن الوصول إليه" - كانت محدودة.

وهكذا، قام الباحثون بتحليل بيانات المركز الوطني للإحصاءات الصحية من عام 2017 إلى عام 2020 من 7147 رجلاً و7575 امرأة لتحديد الروابط المحتملة.

ووجدوا أن معدل انتشار تحص صفراوي كان:

10.96% من إجمالي مجتمع الدراسة

15.18% عند النساء

6.48% عند الرجال

يختلف معدل انتشار حصوات المرارة بين الفئات العمرية بغض النظر عن الجنس، مع انخفاض معدل انتشاره لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 65 عامًا مقابل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا فما فوق.

أما بالنسبة لسبب انخفاض الإصابة بحصوات الكلى في الحليب، فقد اقترح الفريق أن الكمية الكبيرة من المعادن والبروتينات والدهون الموجودة في الحليب "قد تنظم تكوين الصفراء، وتزيد من إفراز حمض الصفراء، وتقلل من تشبع الصفراء وتكوين الحصوات، وبالتالي تمنع تكوين الحصوات".

وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من أن الجراحة تظل العلاج الرئيسي لمرض تحص صفراوي، إلا أن "الوقاية من المرض تكون أكثر أهمية على المدى الطويل من خلال طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة ومجدية لتعديل النظام الغذائي " .

ومع ذلك، كتب الباحثون: "هناك حاجة لمزيد من الدراسات في المستقبل للتحقق من النتائج التي توصلنا إليها وفهم الآلية المرضية لتكوين حصوات المرارة من خلال النظام الغذائي ومن أجل تحقيق الوقاية بشكل أفضل".