مخاطر نقص حمض الفوليك أثناء الحمل

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من مخاطر نقص حمض الفوليك (فيتامين B) أثناء الحمل؛ حيث إنه يرفع خطر إصابة الجنين بتشوهات خطيرة تصيب الدماغ أو النخاع الشوكي مثل الظهر المفتوح وعيب القلب الخلقي وتكوّن الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق.

وأوضحت الجمعية أن الجسم لا يستطيع إنتاج هذا الفيتامين بنفسه، لذلك يجب الحصول عليه عبر الأغذية الغنية به مثل الخضروات الخضراء (السبانخ والبروكلي والخس والكرنب) والطماطم والفلفل الحلو والبقوليات (البازلاء والعدس) والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة والبيض والبرتقال والتوت.

وبشكل عام، أوصت الجمعية بتناول حمض الفوليك بمعدل لا يقل عن 400 ميكروجرام يوميا، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى تناول مكمل غذائي يحتوي على حمض الفوليك لسد احتياج الجسم له.

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن حمض الفوليك له العديد من الفوائد على صحة

تعرف على أهم وأبرز فوائد حمض الفوليك