إتبعي رجيم العسل سيفقدك 3 كيلوغرامات من وزنك خلال أسبوع

بيروت - نادين محمد - يعرف عن العسل منافعه التي لا تعد ولا تحصى. فائدة أخرى قد تجهلينها أنه يساعد على خسارة الوزن وتحفيز الجسم على حرق. إتبعي هذا الرجيم من العسل، وستخسرين 3 كلغ في أسبوع...

ترتكز غالبية الحميات الغذائية، إن لم تكن جميعها على الامتناع عن تناول السكريات والحلوى. هل هذا ينطبق على العسل؟ في الحقيقة لا! فالعسل غذاء سحري، غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، من معادن وفيتامينات، إلى مضادات للأكسدة والالتهابات وغيرها. في المقابل، يحتوي على نسب قليلة من السعرات الحرارية، إذ تحتوي ملعقة طعام منه على 46 سعرة حرارية، لكن في الوقت نفسه، لا يجب الإفراط في تناوله تجباً لزيادة الوزن.

تعرفي سيدتي في هذا المقال على منافع العسل، خاصة للرجيم، طرق تناوله للتنحيف، أما المفاجأة الكبرى، يمكنك اتباع رجيم العسل الذي يفقدك 3 كيلوغرامات من وزنك في غضون إسبوع فقط.



القيمة الغذائية للعسل وفوائده للرجيم

الصورة عن موقع Freepik



يحتوي العسل على نسب عالية من الفيتامينات، مثال فيتامين B1 أي الثيامين Thiamine، B3 النياسين Niacin، B6 بيريدوكسين Pyridoxine، B2 الريبوفلافين Riboflavin، B5 أي حمض البانتوثنيك Pantothenic Acid وبعض الأحماض الأمينية. هذا إضافة إلى المعادن، كالكالسيوم، النحاس، الحديد، المغنيسيوم، المنغنيز، الفوسفور، البوتاسيوم، الصوديوم والزنك.

يعد العسل أيضاً من أغنى المواد الطبيعية بأحماض الفينول Phenol والفلافونويد Flavonoid التي تعتبر مصدراً لمضادات الأكسدة الطبيعية الخالية من الدهون والكولسترول.

أما لجهة فوائده للرجيم:

يساعد العسل على التحكم في الشهية، وبالتالي التقليل من كميات الطعام المتناولة.

يساهم في حرق المزيد من الدهون، وذلك لقدرته على تحفيز الكبد على إنتاج الغلوكوز Glucose الذي يساعد بدوره في الحفاظ على ارتفاع مستويات السكر في الدماغ وإطلاق هرمونات لـ حرق الدهون. هذا ويشير خبراء التغذية إلى أن إضافة العسل إلى النظام الغذائي يساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع من السكر العادي، لأنه يتم امتصاصه ببطء ويعمل على تثبيت مستويات السكر في الدم، ما يقلل الشعور بالجوع سريعاً، في حين أن السكر يمتصه الجسم سريعاً، وهذا يسبب عدم انتظام مستويات السكر في الدم وبالتالي، زيادة الشعور بالجوع وتراكم الدهون بشكل أسرع.

السكر الموجود في العسل يمد الجسم بمعدلات مرتفعة من الطاقة، فيمنع الشعور بالإرهاق، عند اتباع الأنظمة الغذائية لخسارة الوزن وخلال أداء التمارين الرياضية.

يساعد العسل على زيادة عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ما يساهم في حرق المزيد من الدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي فقدان الوزن.

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طرق تناول العسل لخسارة الوزن



للاستفادة من العسل في خسارة الوزن، قومي بتناوله بهذه الطرق...

الطريقة الأولى

تذوّب ملعقة من العسل في كوب من الماء الدافىء ويتم تناوله على معدة فارغة، حيث يساعد على إذابة الدهون وزيادة النشاط البدني على مدار اليوم.

الطريقة الثانية

القرفة أيضاً من التوابل التي تساعد على خسارة الوزن، خاصة إن تمت إضافتها للعسل.

تخلط ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقة كبيرة من العسل، ثم يضاف المكونان إلى كوب من الماء الفاتر ويتم شرب كوب منه على الريق وآخر قبل الخلود إلى النوم.



الطريقة الثالثة

الليمون أيضاً يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تحسين التمثيل الغذائي بشكل كبير.

يضاف عصير ½ ليمونة إلى كوب من الماء الفاتر وملعقة من العسل، ويتم تناوله على الريق قبل الفطور.



الطريقة الرابعة

تتم تحلية كوب من الحليب الخالي الدسم بملعقة صغيرة من العسل ثم يتم تناوله في الصباح.



رجيم العسل لخسارة 3 كلغ في الأسبوع

الصورة عن موقع Freepik



هذا النوع من الحميات يعرف بحمية العسل، يمتاز بقدرته على إنقاص 3 كيلوغرامات في غضون أسبوع، إضافة إلى عدم استعادة الجسم للوزن الذي خسره بسهولة....

قبل تناول وجبة الفطور بـ ½ ساعة وقبل الخلود إلى النوم، يتم تناول كوب من الماء المغلي مع القرفة والعسل يومياً.



اليوم الأول

قطعتان من التوست الأسمر + 3 ملاعق صغيرة من العسل + ½ كوب من الحليب الخالي الدسم. تكرّر هذه الوجبة 4 مرات في اليوم.



اليوم الثاني

قطعتان من التوست الأسمر + قطعة من جبن القريش + حبة من الخيار + كوب من شاي أو النسكافيه دون إضافة السكر.



يتم تناول هذه الوجبة 4 مرات يومياً.

تكرر الوجبات السابقة بالتناوب لمدة 6 أيام متتالية.

في اليوم السابع يمكن تناول ما ترغبين من الطعام، إنما بكميات معتدلة.

خلال هذه الحمية يجب الامتناع عن تناول الطعام في الساعة السابعة مساءً، وفي حال الشعور بالجوع بين الوجبات، يمكن تناول مشروبات خفيفة من دون إضافة السكر أو استبدالها بثمرة من الفاكهة.

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