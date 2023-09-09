شكرا لقرائتكم خبر عن ما تركزيش بس على لانش بوكس.. كيف تهتمى بحصة طفلك من الأطعمة حسب سنه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد كثير من الأمهات التركيز على ما يجب أن يحتويه الانش بوكس اليومى في المدرسة وتبدع الكثيرات في وضع الكثير من الأطعمة للطفل والتي تفاجئ في نهاية اليوم الدراسى، بأن الطفل يرجع المنزل بمعظم طعامه وهو ما يمثل مشكلة صعبة لعدم حصول الطفل على حصته الصحية فترة الصباح.

وأشارت الدكتورة رضوى نبيل استشاى التغذية العلاجية بالقصر العينى، أنه بدلا من التركيز على ما يجب وضعه للطفل في اللانش بوكس يجب التركيز على الهرم الغذائي المعتمد من منظمة الصحة العالمية المقسم إلى بروتين وخضار وفاكهة ونشويات للطفل على مدار اليوم

وأضافت في تصريح خاص لـ الخليج 365، أن الطفل حتى سن 4 سنوات أي بداية دخول المدرسة يحتاج إلى 2 كوب من الخضروات في اليوم المكون من الجزر والكوسا والفاصوليا وغيرها من الخضروات، وحصته في الفاكهة تكون من 1 كوب إلى 1 كوب ونصف.

اما الأطفال في أولى سنوات المرحلة الابتدائية من عمر 5 سنوات إلى 8 سنوات يحتاج الطفل من 2 كوب إلى 2 كوب ونصف من الخضروات، سواء كان سلطة أو مطهو أو سوتيه، وعن حصة الفاكهة على مدار اليوم تكون من كوب إلى 2 كوب .

يجب إعطاء الطفل يوميا كوب من الحليب كامل الدسم والامتناع عن الحليب خالى الدسم طالما أن الطفل لا يعانى من أمراض تزود الدهون، وفى الأطفال حتى سن أولى حضانة 4 سنوات يحتاج إلى كوب إلى كوب ونصف في اليوم، ومن عمر 5 إلى 8 سنوات يحتاج إلى 2 كوب ونصف من الحليب أو منتجاتها

وعن حصة الطفل في البروتين يجب أن يحصل نسبة بروتين يومى من 90 إلى 120 جرام مقسمة كالتالى بيضة كل يوم مع شريحة بحجم كف اليد بروتين حيوانى مع نباتى على شكل حبوب