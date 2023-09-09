أطعمة تحسن صحتك الهضمية خلال أسبوع

بيروت - نادين محمد - أطعمة عديدة سهلة الهضم تساعد على تخفيف اضطراب المعدة وعسر الهضم والانتفاخ وتعزيز المناعة وتحسين الحالة المزاجية، وتقي في الوقت نفسه من خطر الإصابة بالقولون العصبي.

إليك أبرزها.

الصورة عن موقع Freepik

1. الزبادي

الزبادي مفيد بشكل لا يصدق لعملية الهضم؛ لأنه يمد الأمعاء بالبكتيريا الجيدة التي تساعد في هضم الطعام. أظهرت العديد من الدراسات أن استهلاك الزبادي يمكن أن يمنع الإسهال ومرض التهاب الأمعاء، ويحسن حركة الأمعاء، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، يمكنك تناول وعاء صغير من الزبادي بعد الغداء أو العشاء؛ للمساعدة في هضم الطعام. ولكن إذا كنت تعانين من عدم تحمل اللاكتوز، ففكري في بديل الزبادي المصنوع من حليب اللوز أو الماعز أو حتى حليب جوز الهند.



2. البابايا

البابايا لها خصائص مضادة للميكروبات، وتساعد على عسر الهضم، فهي مصدر غني للفيتامينات A وB وC، والتي تساعد على طرد السموم، ويساعد تناول البابايا بعد ساعة من تناول الغداء في هضم أسرع.

الصورة عن موقع Freepik

3. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مصدر كبير للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. تعمل الألياف القابلة للذوبان عن طريق تكوين مادة تشبه الهلام في الأمعاء الغليظة، وبالتالي تحبس الأطعمة، وتزيد من الشبع مع إبطاء امتصاص الجلوكوز.

تساعد الألياف غير القابلة للذوبان على تعزيز حركة الأمعاء .

4. الموز

الموز غني بالألياف (حوالي 3 جم من الألياف والبكتين)، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء، ويساعد على هضم الكربوهيدرات.

يعتبر الموز أيضاً من الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من GI ويساعد في الحفاظ على انخفاض نسبة السكر في الدم.

يمكنك إضافة موزة واحدة كل يوم إما في حبوب الإفطار أو العصائر أو الفطائر.

5. السمك

الأسماك الدهنية تحتوي على كمية جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن يساعد في تقليل أعراض مرض التهاب الأمعاء.

الصورة عن موقع Freepik



6. الزنجبيل

الزنجبيل له تأثير إيجابي على الإنزيمات التي تساعد على تكسير الدهون والبروتينات. يمكنك تناول قطعة صغيرة من الزنجبيل مع القليل من الملح ومضغها في الصباح، أو إضافة الزنجبيل إلى عصير الفاكهة أو الطعام المطبوخ.



7. الكمون

يستخدم الكمون على نطاق واسع في العديد من المأكولات كعامل توابل. لكن الكمون يمتلك أيضاً خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة لمرض السكر ومضادة للسرطان ومضادة للصرع. يعمل الكمون كمنشط للشهية ويساعد في تخفيف الإسهال والدوسنتاريا.

8. الشمر



الصورة عن موقع Freepik

الشمر هو عشب طارد للريح (تركيبة تساعد على تقليل الغازات)، وتساعد على منع الانتفاخ وعسر الهضم، وانتفاخ البطن وآلام المعدة وما إلى ذلك. مركب حيوي موجود في بذور الشمر يريح بطانة الجهاز الهضمي، والذي بدوره يساعد على تطهير القولون.

بذور الشمر مسؤولة أيضاً عن تحفيز إفراز العصارات الهضمية وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، ضع شرائح الشمر في السلطة، أو الشطيرة أو الحساء المفضل لديك. يمكنك إضافة بذور الشمر لتعزيز نكهة الدجاج المشوي أو السمك والسلطات وحتى في الحلويات.

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