شكرا لقرائتكم خبر عن يهم الستات.. هل ارتداء الحزام له دور في القضاء على ترهل البطن بعد الولادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فترة الحمل يمر جسم المرأة بالعديد من التغيرات الفسيولوجية والخارجية بالجسم، ومن أهم ما يتغير في جسم المرأة هو منطقة البطن حيث يعد الترهل من أبرز المشاكل التى تظهر بعد الولادة.

أوضح الدكتور هانى فوزى استشارى النساء والتوليد جامعة عين شمس، أن من اسباب ترهل البطن بسبب إفراز هرمونات الحمل مما تتسبب فى احتباس للسوائل فى الجسم، بالإضافة إلى زيادة حجم الرحم وزيادة وزن البطن وجود السائل الامنيوسى - تقريباً لتر - حول الجنين لحمايته ، وزيادة حجم الدهون بالجسم.

وأضاف استشارى النساء والتوليد في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن كثير من السيدات يقمن بارتداء حزام البطن فور الولادة لتقليل حجم البطن مرة أخرى لما قبل الحمل، ولكن في الحقيقة فأن الحزام ليس له اى دور فى شد الترهلات بل بالعكس يقوم بإعطاء البطن شكل خادع وبمجرد خلعه تظهر الترهلات ولكن بصورة اقوى فهو يضعف عضلات البطن وهى المسئولة عن شد الترهلات

ولكن بدلا من ذلك ننصح السيدات بعد الولادة بممارسة تمارين البطن بعد شهرين من الولادة وذلك لشد العضلات والتى يؤدى حزام البطن الى ضعفها وزيادة الترهلات ولكن يمكن الاستغناء عنها باستخدام الكورسيه ليعطى للسيدة مظهر جيد دون التأثير على عضلات البطن بالإضافة إلى شرب المياه بكثرة لا يقل عن 8 اكواب يومياً.