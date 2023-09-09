شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساهم في تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.. أهمها الفشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سوء التغذية تعرض الأشخاص الى خطر الإصابة بأنخفاض أوأرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ،مما يؤدى بهم إلى عواقب صحية بالغة الخطورة، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وسيوضح التقرير التالى أهم الأطعمة التي تساهم في خفض أو ارتفاع الكوليسترول ،وذلك وفقا لما نشره موقع express البريطاني .

أطعمة تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلى في الدم وهى الأطعمة الغنية بالألياف التي يجب تناولها ضمن النظام الغذائي المتبع لدى الأفراد .

مواد غذائية تقلل نسبة الكوليسترول في الدم

الفشار

عدس

فول

بروكلي

افوكادو

تفاح

الفول السودانى

الجوز

سمك السالمون

فول

البقوليات

التوت.

اللوز

البذور

بالإضافة الى بعض البذور إلى وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء مثل:

دوار الشمس

يقطين

سمسم

حبوب ذرة

بذور الكتان.

ويجب التقليل من الأطعمة الاتية :

سمنة

السمن

جبنه

كريم

بوظة

شوكولاتة

كريمة جوز الهند.

كما يجب على الأفراد الحد من تناول السكر، أو التفكير في استخدام العسل الخام عندما يرغبون في التحلية ، حتى لا يتعرضوا الى مخاطر صحية مثل أمراض القلب والاوعية الدموية .