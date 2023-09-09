خلطات زيت جوز الهند للتخلص من السترتش ماركس

علامات التمدد ، والمعروفة أيضًا باسم ستريتش ماركس، هي خطوط طويلة تظهر على الجلد تظهر إما باللون الأحمر أو الأرجواني أو الأبيض الفضي ، اعتمادًا على لون الجلد . وهي عبارة عن ندوب جلدية تحدث عادة في مناطق مثل الارداف والإبطين والمعدة والصدر.

قد تصيب الستريتش ماركس كلا من الرجال والنساء ، ولكنها تصيب النساء بشكل أكثر شيوعًا ، ما يقرب من 40-90٪ من النساء، حسب الخبراء، يواجهون هذه المشكلة.

أسباب ظهور الستريتش ماركس:

تتشكل علامات التمدد بسبب عدم قدرة الجلد السفلي على التمدد بقدر الجلد العلوي. أثناء الحمل أو زيادة الوزن ، يتمدد الجلد مع نمو الجسم، لكن بعد الحمل أو عندما يتوقف الفرد عن ممارسة الرياضة، يستعيد الجسم حجمه السابق. لا يستطيع الجلد العودة إلى حجمه الأصلي ويترك وراءه علامات تمدد.

لا يؤثر هذا على الجلد السطحي فقط ، بل يؤثر أيضًا على الطبقة العميقة، لذلك، للتخلص من الستريتش ماركس ، يجب معالجة كلا طبقتين من الجلد.

تظهر علامات التمدد بسبب وجود كميات كبيرة من الكورتيزون في الجلد . يضعف الكورتيزون الألياف المرنة في الطبقة العميقة. بسبب التمدد المستمر للجلد ، تتمزق الطبقة العميقة مما يتسبب في تكوين علامة في الطبقة الوسطى من الجلد.

هناك عدد من الأسباب وراء شد الجلد مثل الحمل ، وفقدان الوزن أو اكتسابه بشكل كبير ، ووجود تاريخ عائلي لعلامات التمدد ، واستخدام أدوية الكورتيكوستيرويد.

، خلال فترة المراهقة ، يخضع المراهقون لطفرة في النمو قد تسبب ظهور هذه العلامات.

علاجات الاستريتش ماركس بزيت جوز الهند:



للمساعدة في إزالة هذه العلامات يمكنك الاعتماد على زيت جوز الهند الغني بالأحماض الدهنية الأساسية، وزيوت جوز الهند فعالة للغاية إذا تم وضعها في وقت تكوين العلامات.

في البداية تكون زهرية ، ثم حمراء ، وسرعان ما تصبح صفراء وأخيرًا بيضاء. الحيلة هي بدء العلاج بمجرد ظهورها عندما تكون زهرية أو حمراء ، ومنعها من إتلاف الجلد أكثر من ذلك.

خصائص زيت جوز الهند:

. زيت جوز الهند له خصائص مرطبة رائعة لتحسين الصحة العامة للبشرة. إنه مضاد للفطريات ومضاد للالتهابات، كما يشمل على خصائص مضادة للفيروسات و تمتصها البشرة وتعالج الطبقات الداخلية.

يمكن تقليل التهيج الناجم أثناء الحمل عن طريق وضع الزيت حتى قبل ظهور العلامات.

زيت جوز الهند يغذي الجلد التالف ويقوي جدرانه الخلوية، لأنه يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين إي الذي يشفي الطبقة العميقة وفيتامين ك الذي يزيل الخلايا التالفة والميتة.

خلطات زيت جوز الهند لعلاج الستريتش ماركس:

1. زيت جوز الهند العادي

• خذي بضع قطرات من زيت جوز الهند وقومي بتدليكه على المنطقة المصابة.

• انتظري قليلاً حتى يتم امتصاصها بواسطة الجلد.

• يوضع يوميا.

2- زيت جوز الهند والخروع



• امزجي كميات متساوية من زيت جوز الهند وزيت الخروع .

• دلكيه على المنطقة المصابة.

• انتظري قليلاً حتى يتم امتصاصه.

3. زيت جوز الهند مع الكركم

• خذي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وامزجيه مع 1 ملعقة صغيرة من زيت الكركم .

• افركي الخليط فوق الندوب.

• اغسليه بالماء بعد 15 دقيقة.

• أضفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون للحصول على فوائد إضافية

4. زيت جوز الهند بالملح والسكر

• خذي نصف كوب من زيت جوز الهند وامزجيه مع كوب من الملح والسكر لكل منهما.

• افركي المعجون على العلامات لمدة 5 دقائق وانتظري لمدة 10 دقائق حتى يمتص.

• اغسليه المنطقة المصابة وجففيها بعد .

5. زيت جوز الهند مع زيت الزيتون



•امزجي بضع قطرات من زيت جوز الهند وزيت الزيتون معًا.

• افركي بعناية المنطقة المصابة.

• انتظري قليلاً حتى يمتصه الجلد.

قد يهمك أيضا:

أخصائية تغذية توضح فوائد زيت جوز الهند

3 وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للشعر التالف والجاف