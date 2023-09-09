شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة.. استشارى يقدم أهم النصائح لتقوية المناعة والان مع تفاصيل الخبر
-التقليل من تناول اللحوم الحمراء والألبان، من أهم النصائح للتقوية الجهاز المناعي.
-ابتعد عن تناول البيض والأسماك، لأنها أطعمة تساعد علي إصابتك بالحساسية في الجسم، وتقليل مناعتك.
-الفراولة والمانجو من الفواكه التي ينصح بتجنبها.
-أكثر من تناول الجزر لأنه يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم.
-البطيخ يعد جوكر فصل الصيف الذي يخفف عنا ارتفاع درجات حرارة الطقس، ولذا أكثر منه لتقوية جهازك المناعي.
-العدس والفول من البقوليات الغنية بالعديد من العاصر الهامة لمناعة جسمك كالحديد.
-الأطعمة المقلية والسريعة والمسبكة هي الأساس في تدمير جهازك المناعي ولذا استبدلهم بالمشويات والمسلوق.
-الكبدة والسبانخ والعسل الأسود من الأطعمة الغنية بالحديد والتي تعمل علي تقوية جهاز المناعي ولذا أكثر منهم قدر المستطاع.
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