شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى جراحة عظام يقدم 9 نصائح لمنع مضاعفات ألم الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سبب العمل المستمر على أجهزة الكمبيوتر لساعات طويلة حدوث مضاعفات صحية خاصة بالرقبة والعمود الفقرى والتى تتسبب فى النهاية فى ألم قد لا يتحمله الشخص.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد حسانين استشارى جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري وإصلاح التشوهات الخلقية جامعة عين شمس، أن العمل المستمر وإنحناء الرقبة للأمام قد يتسبب فى مضاعفات على المدى الطويل وتعب فى الفقرات الخاصة بالرقبة.

وأشار استشارى جراحة العظام والمفاصل فى تصريح خاص لـ " الخليج 365"، إلى أنه يمكن التغلب على ألم الرقبة باتباع الروتين التالى:

ممارسة التمارين الصباحية.

البعد عن حمل أى أشياء ثقيلة.

تجنب السفر مسافات طويله فى السيارة وإذا اضطررت للسفر او المجهود العنيف لابد من لبس الحزام.

البعد عن الجلوس لفترات طويله اكتر من ربع ساعه وان كان ولابد لازم يكون فى الوضع الصحي وكذلك تجنب الوقوف فترات طويله.

الحفاظ على الوزن.

الحفاظ على نسبه السوائل بالجسم بشرب الماء عالاقل 3 لتر يوميا خصوصا فى الصيف.

الالتزام بالعلاج فى مواعيده والزيارات المنتظمه للطبيب للمتابعة.

النوم بمواعيد منتظمة وممنوع السهر لفترات طويلة والنوم فمكان مريح بدون إزعاج.

إذا أمكن السباحة ولو مرة أسبوعيا.