شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لمنع الانتحار.. نصائح وطرق للتغلب على الأفكار الانتحارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم الاحتفال باليوم العالمي لمنع الانتحار في 10 سبتمبر من كل عام، وهو يوم مهم لنتذكر فيه أهمية الحديث عن الصحة العقلية، تشير التقديرات العالمية إلى أن أكثر من 800 ألف شخص يموتون بسبب الانتحار كل عام على مستوى العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الإحصائية في السنوات القادمة.

من المهم أن نأخذ جميعًا الوقت الكافي للاحتفال باليوم العالمي لمنع الانتحار واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الانتحار، وفيما يلي حسب موقع " indiatvnews" نصائح يمكن أن تساعدك في التغلب على الأفكار الانتحارية والبقاء آمنًا:





تحدث إلى صديق تثق به أو أحد أفراد أسرتك: قد يكون من الصعب التحدث عن أفكارك ومشاعرك، ولكن من المهم التواصل للحصول على المساعدة، فالتحدث مع صديق تثق به أو أحد أفراد أسرتك يمكن أن يوفر لك الدعم العاطفي الذي تحتاجه للتعامل مع المشاعر الصعبة. ابحث عن متخصص في الصحة العقلية:طلب المساعدة المهنية من متخصص في الصحة العقلية يمكن أن يوفر موارد وإرشادات قيمة عند الشعور بالإرهاق، فيمكنهم توفير استراتيجيات وأدوات لمساعدتك في التعامل مع أفكارك ومشاعرك بطريقة آمنة وصحية.



