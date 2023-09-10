شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح فوائد العرق لمريض الكلى.. أبرزها التخلص من سموم الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمرضى مشاكل الكلي، عليك أن تعلم أن التعرق أو العرق مهم لهذه المشكلة المرضية، حيث أكد الدكتور أمجد كامل استشاري الكلي والمسالك البولية في القصر العيني في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن العرق مهم لمرضى الكلى لأنه يساهم في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

وأشار استشاري الكلي والمسالك البولية، إلى أن جلوس مريض الكلى في أماكن بها تهوية جيدة يعد من الأمور الجيدة، ولكن الاستسلام والجلوس لفترة طويلة يعد من الأمور الغير صحية لهم.

وأضاف أمجد، أنه في فصل الصيف يجلس جميع الأشخاص في أماكن بها تهوية جيدة، نتيجة لإرتفاع درجات حرارية الطقس وفي الأمور الطبيعية يكون هذا أمر جيد لتجنب العرق، ولكن هل يشكل خطرا علي مريض الكلي، لأن العرق هام جدا لهم لأنه يخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله، ويعمل علي تنظيفه من الشوائب ويحافظ علي الصحة العامة، وهذا يجعل منه دور إيجابي وخاصة لمرضي الكلي، لأنه يعمل علي تخفيف الجهد علي الكلي في تنقية وتطهير الدم.

وقدم استشاري الكلي والمسالك البولية، بعض النصائح لمرضي الكلي ومنها:

-قلل من الجلوس فيها تكيف أو مروحة لأنها تقلل من إفراز العرق، الذي يحمي الجسم من الأملاح الزائدة والسموم، ويحمل علي الكلي بشكل كبير وهذا يتسبب في إصابتها بمشاكل جديدة، نتيجة لتحملها إخراج السموم من الجسم.

- الإكثار من الماء لأنها تحافظ علي توازن الجسم بشكل عام.

-أكثر من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف كالخيار والبقدونس والبرتقال.