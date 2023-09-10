شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين الإطالة بتساعدك على الاسترخاء ومنع التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثر فى الآونة الأخيرة الاهتمام بالرياضة المتنوعة، والدعوة الحرص على القيام بالتمارين الرياضية بشكل يومى حتى يتمتع الجسم باللياقة ومرونة وصحة، وسيطرة على المرض والشيخوخة.

ولكن تناول تقرير مطول نشر بموقع houston methodist أن تمارين الإطالة أحد أهم التمرينات اليومية، التى يجب على الجميع الحرص عليعا، نظرا لسهولة أدائها، وعدم تحميلها بشدة علي الجسم فلا يشعر معها ممارستها بالآلام، كما أن فوائدها النفسية والجسدية تجعلها أحد أبرز التمرينات التى لا يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح التقرير العديد من فوائد الإطالة أو تمارين التمدد كما يطلق غليه، فهى خاصة يتمدد العضلات ، وإطالتها، وتحسين حالة الجسم بشكل عام، ومن أبرز فوائد هذه التمارين والمداومة عليها :

إطالة وتمديد عضلات الجسم، والمفاصل عامة، خاصة الركبة، وهو ما يعزز الحركة بمرونة أكثر، وبقوة أكثر، والقيام بمهامك اليومية بشكل سلس دون الشعور بالألم

تقلل تمارين الإطالة بشكل واضح من آلام الظهر العنيدة، وكذلك مشكلات الرقبة وألامها خاصة لمن يعمل أعمال مكتبية ويعانى هذه الآلام

تعمل هذه التمارين على بسط العضلات المشدودة، الناتج عن زيادة الجهد اليومى عليه، فتشعر فى جسمك بحالة من الراحة

لن تشعر مرة أخرى بآلام فى عضلاتك ورقبتك وساقيك وأكتافك، وحتى يديك، ستوفر لك هذه التمارين المرونة وانعدام الألم

تطويل العضلات يجعلها تعمل بشكل أفضل ، مما يساعد على الاسترخاء الشديد والشعور بالهدوء وعدم الشعور بالتسنج الناتج عن آلام الجسم وارهاقه

هذه التمارين تساعد على زيادة معدلات التركيز، وتعزز القدرات الذهنية لإنها تسطر على الألم الجسدي

تمارين الإطالة أحد من عوامل التوتر والضغط النفسي بكافة أشكاله فيصبح الشخص معها خاليا من الشعور بالتوتر والعصبية