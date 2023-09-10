شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل لصحتك.. منتجات الصويا أم الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى منتجات الصويا بشعبية خاصة للأشخاص الذين يتابعون الوجبات النباتية فقط وقد يظن الكثير أن هذه المنتجات فقط تكون بديل لمنتجات الألبان فى حال النظام النباتى فقط، ولكن هل تتفوق واحدة على الأخرى.

أيهما أفضل لصحتك ألبان فول الصويا ام منتجات الألبان؟

من جانبه أوضح الدكتور هشام العامرى اخصائى التغذية العلاجية – القصر العينى- أن منتجات الصويا أفضل للجسم لصحته بصفة عامة من منتجات الألبان، حيث تحمى منتجات الصويا بصفة خاصة من أمراض القلب والشرايين كما يحتوى على مركبات كثيرة جدا مضادة لأمراض السرطان خاصة سرطان القولون وسرطان البروستاتا.

ما مصدر فول الصويا؟

وأشار فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أن أهم مصدر من منتجات فول الصويا الذى يحتوى على كل ما سبق هو فول الصويا، حيث يعد فول الصويا أحد المصادر النباتية القليلة جدا التى تحتوى على نسبة بروتين كاملة كما أنها تحتوى على حديد جيد الامتصاص وفيتامين B وكالسيوم وهذه الفيتامينات مهمة جدا للجسم والصحة العامة.

وأضاف أنه قد يقلل تناول الأطعمة القائمة على فول الصويا من خطر العديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ، والسكتة الدماغية ، وتحسين صحة العظام