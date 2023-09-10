شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تقلل الإصابة بالانتفاخ.. أبرزها رياضة المشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب الكثير من الافراد بمشكلة انتفاخ المعدة ، نتيجة عوامل متعددة منها سوء التغذية ، والافراط في تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ، وبعض الأطعمة والمواد الغذائية التي تساهم في ذلك ، بجانب ابتلاع الهواء عند تناول الطعام. وسيوضح التقرير الأتى عدة نصائح للتخلص الى حد ما من الانتفاخ . وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia.

وأوضح التقرير أن الانتفاخ يظهر أيضا نتيجة الإصابة بالإمساك ، بالإضافة الى حدوثه أثناء مواعيد الدورة الشهرية ، وحدوث خلل في توازن الأمعاء حيث تحتاج أمعاء إلى بكتيريا معينة للمساعدة في هضم الألياف، لأنها لا تستطيع هضمها بمفردها.

و إذا لم يكن لديك البكتيريا الصحيحة في أمعائك أو لم يكن لديك ما يكفي منها، فيمكن أن تتخمر بعض أنواع الألياف. وهذا يمكن أن يؤدي إلى إنتاج الغازات، وبالتالي يسبب الانتفاخ. فيما يلي ثلاثة علاجات طبيعية لتعزيز صحة الأمعاء وتقليل الانزعاج المتكرر من الانت

وفى ذات السياق يحتوي التوت على مواد كيميائية نباتية مثل البوليفينول. يمكن أن يكون للبوليفينول تأثيرات مفيدة على جدار لأمعاء وتكوين ميكروبيوم الأمعاء. إن الجمع بين التوت والزبادي سيجعل وجبة خفيفة صحية في الجهاز الهضمي ، تساهم في تقليل الانتفاخ .

نصائح للتعامل مع الانتفاخ:

. ممارسة الرياضة خاصة المشي، والحفاظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح، تساعد في علاج الانتفاخ.

. توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة أيضًا بالمضغ وفمك مغلقًا لتجنب ابتلاع الهواء.

. يجب تغير نظامك الغذائي لتقليل الانتفاخ

. يجب عليك أيضًا استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من الانتفاخ مع المرض أو الإسهال أو الإمساك أوفقدان الوزن أو الدم في البراز.