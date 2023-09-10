فوائد البطيخ للصحة والحامل والرجيم

من منا لا يحب البطيخ، تلك الفاكهة الحمراء اللون في الداخل وذات القشر الأخضر في الخارج، هذه الفاكهة الصيفية التي غالباً ما يتم تناولها باردة.

سنتعرف في هذا المقال أكثر على فوائد البطيخ الصحية، وكذلك فوائد البطيخ للكلى، إضافةً لفوائد البطيخ للحامل، وأيضاً فوائد البطيخ للرجيم.

فوائد البطيخ الصحية

يمتاز البطيخ باحتوائه على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ومن هذه الفوائد:

يساعد على ترطيب الجسم: فالبطيخ يحتوي نسبة كبيرة من الماء تصل إلى 92%، بالتالي يعد البطيخ مثالياً لك إذا كنت تعاني من العطش ويساعد على ترطيب جسمك، كما أنه يشعرك بالشبع لاحتوائه على الماء والألياف.

يحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية للجسم: حيث يحتوي 154 غرام من البطيخ على الفيتامينات والمعادن التالية:

فيتامين (ج) (C): يحتوي البطيخ على نسبة 21 % من حاجتك اليومية لفيتامين (ج) (C).

فيتامين (أ): يحتوي البطيخ على نسبة 18 % من حاجتك اليومية لفيتامين (أ).

البوتاسيوم: يحتوي البطيخ على 5 % من الحاجة اليومية للبوتاسيوم.

المغنيسيوم: يحتوي البطيخ على 4 % من الحاجة اليومية من المغنيسيوم.

فيتامين ب 1: الذي يساعد جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة.

فيتامين ب 6: الذي يحتاجه جسمك لإنشاء كريات الدم الحمراء.

كما يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الكاروتينات، بما في ذلك بيتا كاروتين وألفا كاروتين التي يحولهما الجسم إلى فيتامين (أ).

يحتوي على سيترولين (Citrulline)، وهو حمض أميني مهم.

يحتوي على مركبات قد تساعد في منع السرطان: يقلل البطيخ من خطر الإصابة بالسرطان لاحتوائه على الليكوبين (lycopene) وكوكوربيتاسين (cucurbitacin E) الذي يعمل على تثبيط نمو السرطان.

يحسن صحة القلب والأوعية الدموية والعظام: يلعب البطيخ دوراً في تحسين صحة القلب لاحتوائه على الليكوبين الذي قد يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويخفض ضغط الدم، كما يقلل الليكوبين من تصلب جدران الشرايين، إضافةً لذلك يحتوي البطيخ على سيترولين، وهو حمض أميني قد يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، حيث يساعد أكسيد النيتريك على تمدد الأوعية الدموية، مما يخفض ضغط الدم، كما أن غنى البطيخ بالبوتاسيوم يساعد على الجسم الاحتفاظ بالكالسيوم، مما يؤدي إلى تقوية العظام والمفاصل.

قد يقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي: فالبطيخ يساعد في تقليل الالتهاب والأضرار التأكسدية، لأنه غني بمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات الليكوبين وفيتامين سي، كما يفيد الليكوبين صحة الدماغ حيث يساعد في تأخير ظهور وتطور مرض الزهايمر.

قد يساعد في حماية صحة العين: فالبطيخ مصدراً لبيتا كاروتين الذي يتم تحويله في الجسم إلى فيتامين (أ)، فهو يساعد على إنتاج أصباغ شبكية العين ويحمي من الضمور البقعي المرتبط بالعمر كذلك يمنع العمى الليلي.

يعمل على تخفيف آلام العضلات ويدعم الأعصاب: حيث يحتوي البطيخ على سيترولين وهو حمض أميني في البطيخ يخفف من ألم العضلات، كما أن غنى البطيخ بالبوتاسيوم يساعد على تنظيم عمل الأعصاب والعضلات في الجسم، حيث يحدد البوتاسيوم درجة وتواتر تقلص عضلاتك، ويتحكم في إثارة الأعصاب في جسمك.

يفيد البشرة والشعر: حيث يحتوي البطيخ على فيتامين (ج) (C) الذي يساعد جسمك على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على نضارة بشرتك وشعرك، كما يحتوي فيتامين (أ) الذي يساعد على تكوين وإصلاح خلايا الجلد، كما يحتوي البطيخ على الليكوبين وبيتا كاروتين الذي يحمي بشرتك من حروق الشمس.

يحسن الهضم: حيث يحتوي البطيخ على الكثير من الماء وكمية صغيرة من الألياف وكلاهما مهم للهضم، ويعزز حركة الأمعاء الطبيعية.

يقلل من دهون الجسم: فالبطيخ يحتوي على السيترولين الذي يقلل من تراكم الدهون في الخلايا الدهنية.

فوائد البطيخ للكلى: يفيد البطيخ الكلى باعتباره مدر طبيعي للبول، لكنه لا يجهد الكلى (على عكس الكحول والكافيين)، كما يساعد البطيخ الكبد على معالجة الأمونيا (فضلات هضم البروتين) مما يخفف الضغط على الكلى أثناء التخلص من السوائل الزائدة.

يدعم البطيخ المناعة: حيث يساعد احتواء البطيخ على نسبة عالية من فيتامين (C) في تحسين نظام المناعة، ويساعد على التئام الجروح.

فوائد البطيخ للحامل

إذا كنت حاملاً فأنت بالتأكيد بحاجة إلى تناول فاكهة البطيخ لأنه يحقق لك مجموعة من الفوائد هي:

يخفف عصير البطيخ من غثيان الصباح لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء.

يخفف البطيخ من حرقة المعدة ويقلل من التورم.

يبقي البطيخ جسمك رطباً.

يساعد البطيخ في بناء طفلك بشكل سليم لغناه بالفيتامينات A و C و B6 وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم وهي مهمة لتنمية رؤية طفلك ودماغه وجهازه العصبي والجهاز المناعي.

يمنع البطيخ تقلص العضلات في الثلث الأخير من الحمل لاحتوائه على المعادن.

يحمي البطيخ من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على الليكوبين المضاد للأكسدة .

فوائد البطيخ للرجيم

إذا كنت تعاني من البدانة أو من الوزن الزائد وترغب بالوصول إلى وزن المثالي عليك بحمية البطيخ وهي إحدى خيارات تخفيف الوزن الزائد، فالبطيخ يساعد على فقدان الوزن لاحتوائه على عدد قليل من السعرات الحرارية فكل 154 غرام من البطيخ تحوي 46 سعرة حرارية فقط، كما أن غناه بالفيتامينات والمعادن والماء يجعلك تشعر بالشبع، كما يساعد البطيخ على تخفيف الالتهابات وتنظيف الجسم من السموم، ويمكنك استخدام حمية البطيخ من خلال تناول البطيخ لوحده لمدة ثلاثة أيام، بعد ذلك، يمكنك العودة لنظامك الغذائي المعتاد، أو تقوم بتناول وجبتين خفيفتين مع إضافة وجبة من البطيخ إلى نظامك الغذائي.

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