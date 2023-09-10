عصير الأفوكادو للحامل والجنين وفوائده الصحية

تكاد لا تخفى على أحد فوائد الأفوكادو الصحية والتي تعتبر من أكثر الفواكه فائدةً لما تحمله من فيتامينات ومضادات للأكسدة.



بينما يختلف الأمر بالنسبة للأفوكادو إذا ما تعلق بالنظام الغذائي للحامل، حيث تكثر الأقاويل والتخمينات حول ماهو مسموح وما هو ممنوع. والأفوكادو هو أحد الأطعمة التي يدور حولها الكثير من التساؤلات.



فهل يصلح عصير الأفوكادو للحامل والجنين؟ وماهي فوائده الصحية لهما؟ سنجيبكم على هذه الأسئلة في السطور القادمة.



يعتبر الأفوكادو من أفضل الفواكه وأكثرها فائدة على الإطلاق لما يحتويه من الدهون الجيدة. كما أن الأفوكادو رائع للمرأة الحامل وجنينها لأنه غني جداً بحمض الفوليك، والبوتاسيوم، وفيتامين c، و الفيتامينb6 الأساسي في تنمية خلايا الدماغ لدى الجنين.



كل تلك الفوائد كفيلة بأن تجعل الأفوكادو وجبة أساسية لدى المرأة الحامل. أياً كانت الطريقة التي تتناوله بها.



وتبقى طريقة تناوله كعصير مع إضافة العسل وبعض المكسرات، أو قطع من الفواكه الأخرى الأشهى والأكثر قبولاً.

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