شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى يسهم في تقليل معدلات الكوليسترول بالدم.. تناول الأطعمة النباتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأبحاث الحديثة عن وجود بعض التعديلات الغذائية التي تساعد في تحسين مستويات نسبة الكوليسترول في الدم ، وتشمل على تناول الأطعمة النباتية ،والشوفان على الفطار ، والحد من الدهون قدر المستطاع ، وسيوضح التقرير التالي تلك التغييرات في النظام الغذائي التي تساهم في خفض معدلات الكوليسترول . وذلك وفقا لما نشره موقع express البريطاني .

وأشار التقرير الى أن تلك التغييرات الغذائية البسيطة تساعد في انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم ، بعد اتباع بعض العادات الخاطئة التي تسبب عملية ارتفاع مستوى الكوليسترول الذى يحافظ على صحة القلب بالجسم ،مما يعرض الفرد الى مخاطر صحية مثل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية .تغيير النظام الغذائي يعد إحدى الطرق لمنع تراكم المادة الشمعية في الشرايين، بعد أن وصل الجسم لمرحلة الخمول البدني نتيجة تناول الأطعمة المشبعة بالدهون .

تغييرات النظام الغذائي تخفض من الكوليسترول في الدم : 1. تناول الأطعمة النباتية

نظام غذائي نباتي يمكن أن يكون طريقة سهلة للتخلص من الكوليسترول ،لا يوجد كوليسترول في الأطعمة النباتية، لذا فإن النظام الغذائي النباتي خالى من الكولسترول. ، فإن النظام الغذائي النباتي لا يفتقر إلى التنوع بين المكسرات والبذور والفواكه والخضروات.

2.الشوفان على الفطار

يساعد الشوفان المليء بالألياف القابلة للذوبان في تقليل مستويات الكوليسترول "الضار" عن طريق تنظيم امتصاص المادة الشمعية من مجرى الدم.

3.تناول الحبوب

الحبوب التي شملت الأرز و الكينوا والمكرونة المصنوعة من القمح ، يمكن للحبوب أيضًا خفض نسبة الكوليسترول بسبب الألياف التي تحتوي عليها.

4.الحد من الدهون المشبعة

الدهون الموجودة داخل الزبدة والنقانق وزيت جوز الهند والبسكويت وغيرها من الأطعمة ، حيث تعمل الدهون على تحفيز إنتاج الكوليسترول في الجسم.

5.البقوليات

تعد البقوليات الغنية بالبروتين والمواد المغذية الأخرى، مثل البازلاء والفاصوليا والعدس والحمص، من الأطعمة التي تساهم في خفض نسبة الكوليسترول .