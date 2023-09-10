شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح بسيطة للتخلص من حمض البوليك الزائد في جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما تؤدى العادات الغذائية غير الصحية إلى مشكلات مختلفة، أحد هذه الأسباب هو ارتفاع حمض اليوريك والذي يمكن أن يحدث سوء التغذية، يمكن أن يؤدي ارتفاع حمض البوليك إلى الإضرار بجسمنا عن طريق التسبب في نوبات النقرس وحصوات الكلى وحتى المساهمة في مشاكل القلب، إليك بعض النصائح البسيطة لعلاج مستويات حمض البوريك ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

حمض البوليك :

حمض اليوريك أو حمض البوليك هو عبارة عن مركب ينتج من أيض البروتين ، وهو يتكون من عنصر الكربون وعنصر الأكسجين وعنصر النيتروجين وعنصر الهيدروجين، ومادة البورين موجودة في بعض أنواع الطعام الغنية بالبروتين، والإفراط في تناول هذه الأطعمة الغنية بالبروتينات يزيد من نسبة حمض اليوريك في الدم ويترسب في المفاصل مؤدياً لحدوث إلتهابات فيها ويسبب في ما يعرف (بمرض النقرس)، وكما قد يتسبب بتشكل حصوات في الكلى، وأي خلل في عملية أيض البروتينات قد يتسبب في زيادة مستوى هذا الحمض في الدَّم أيضاً ويؤدي بدوره إلى ما ذكرناه سابقاً، والمستوى الطبيعي لحمض اليوريك في الدَّم بالنسبة للذكور: 3.4 – 7.0 ملجرام/ديسيلتر، وبالنسبة للإناث يكون المستوى الطبيعي: 2.4 – 6.0 ملجرام/ديسيلتر.

بعض النصائح البسيطة لعلاج حمض البوليك:كن نباتيًا لمدة 3 أشهر:

توصي خبيرة التغذية الهندية ،أنجالي موكرجي، باتباع نظام غذائي نباتي لمدة لا تقل عن 3 أشهر لتقليل مستويات حمض البوليك، وهي تؤكد على أهمية استهلاك مجموعة متنوعة من الخضروات للسيطرة على مستويات حمض البوليك.

جرب بيكربونات الصودا:

إن تناول نصف ملعقة من بيكربونات الصودا كل صباح لمدة خمسة أيام متتالية والمعدة فارغة يمكن أن يخفف من ارتفاع مستويات حمض البوليك، بعد ذلك، خذ استراحة لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام قبل استئناف الروتين لمدة خمسة أيام أخرى، استمر على هذا النمط لمدة شهر كامل للمساعدة في خفض حمض البوليك.

شرب عصير الكرفس:

أدخل عصير الكرفس في روتينك اليومي عن طريق تناول العصير من سيقان الكرفس كل يوم لمدة شهر، هذا العلاج الطبيعي يمكن أن يقلل بشكل فعال من مستويات حمض اليوريك.

تحسين عملية الهضم:

تحسين عملية الهضم أمر حيوي، الطريقة البسيطة والفعالة هي المشي لمدة 15 دقيقة بعد كل وجبة، هذه الممارسة تعزز عملية الهضم بشكل أفضل ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات حمض البوليك.