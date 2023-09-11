شكرا لقرائتكم خبر عن يهم مرضى السكرى.. 9 شروط لتناول المانجو بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المانجو توفر العديد من الفوائد الصحية، حيث تعمل كمصدر غني للفيتامينات A وB المركب وC والبوليفينول، تساهم هذه العناصر الغذائية في تعزيز المناعة، يمكن استهلاك المانجو باعتدال من قبل الأفراد الذين يعانون من مرض السكري الذي يتم التحكم فيه جيدًا، وإليك طرق دمج المانجو في نظامك الغذائي ، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

هل يستطيع مريض السكر تناول شريحة من المانجو يوميا؟

وفقًا للدكتور ساشين شيتاوار، أخصائي الغدد الصماء بالهند، "يمكن لمرضى السكر تناول المانجو باعتدال، يمكن تناول شريحة من المانجو يوميًا، يوصى بالحد من تناولك إلى 2-3 شرائح في المرة الواحدة، هذا سيمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، يُنصح بالاستمتاع بالمانجو كوجبة خفيفة إلى جانب المكسرات بدلاً من دمجها مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الأرز بالإضافة إلى ذلك، من الحكمة تناول بعض البروتين مع المانجو، بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري، يعد التحكم في الكمية أمرًا بالغ الأهمية، وإذا كان لديك ارتفاع في مستويات السكر في الدم، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية قبل تضمين المانجو في نظامك الغذائي.

وإليك طرق دمج المانجو في النظام الغذائي لمرضى السكرىتستهلك باعتدال:

المانجو حلوة بشكل طبيعي، تناول الطعام باعتدال لتجنب الارتفاع غير الضروري في نسبة السكر في الدم.

الأطعمة الغنية بالألياف:

قم بإقران المانجو مع الأطعمة الغنية بالألياف، حيث يمكن أن يساعد ذلك في إبطاء امتصاص السكر وإدارة مستويات الجلوكوز في الدم.

تجنب الكربوهيدرات المكررة:

ابتعد عن الكربوهيدرات المكررة عند تناول المانجو لمنع مضاعفة السكر.

الطازج بدلاً من العصير:

اختر المانجو الطازجة بدلاً من العصير، يفتقر العصير إلى الألياف ويمكن أن يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.

حافظ على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

يعد النشاط البدني المنتظم أمرًا بالغ الأهمية لموازنة ارتفاع السكر الذي قد يأتي مع استهلاك المانجو.

لا تخلط مع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر:

تجنب تناول المانجو مع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من السكر للحفاظ على نظام غذائي متوازن.

مراقبة نسبة السكر في الدم:

راقب مستويات السكر في الدم بانتظام مع تضمين المانجو في نظامك الغذائي للتأكد من أنها ضمن نطاق صحي.

لا تتناول المانجو أبدًا على معدة فارغة:

تجنب تناول المانجو على معدة فارغة لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

إعطاء الأولوية لحجم الحصة:

كن على دراية بأحجام الحصص، حبة مانجو متوسطة الحجم تكفي لحصة واحدة.