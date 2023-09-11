هل مرق العظام مفيد لكِ؟.. تعرفي على رأي الخبراء



بيروت - نادين محمد - أكتسب مرق العظام شهرة كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب الحديث عن فوائده الصحية المتعددة، بداية من تحسين المناعة مرورًا بدوره في الهضم وحتى إزالة السموم من الكبد وكذلك تخفيف آلام المفاصل.

مرق العظام مشروب دافيء حلو المذاق، لاسيما عند إضافة بعض الخضروات، لتضاف فوائدها إلى فوائد العظام الغنية بالعناصر الغذائية الرائعة.

يتم تحضير المرق عن طريق غلي الخضار واللحوم والأعشاب والتوابل في سائل يشمل العظام. يتم طهيه عادةً لمدة تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعتين ثم يتم تصفيته وتتبيله.

يعتقد الكثير من الناس أن طريقة الطهي الطويلة لمرق العظام هي التي تزيد من الفوائد الصحية - خاصة لأنه يتم استخلاص الكولاجين والأحماض الأمينية والمعادن في السائل.



معلومات غذائية عن مرق العظام:

كوب واحد من مرق عظام الدجاج يحتوي على 35 سعرة حرارية، و8 جرام بروتين، وأقل من 1 جرام كربوهيدرات، وأكثر من 1 جرام إجمالي السكريات، و350 ملليجرام صوديوم. فهو خالي من الدهون والدهون المشبعة والكوليسترول. كما أنه يوفر 2% من الكمية الموصى بها يومياً من الحديد و8% من الكمية الموصى بها يومياً من البوتاسيوم

قد يعجبك أيضًا:فوائد مرق العظام للبشرة

.

مرق العظام والقيمة الغذائية



مرق العظام غني بالبروتين، وتحديدًا الكولاجين، يعد مرق العظام أيضًا مصدرًا رائعًا للجليسين والبرولين، وهما من الأحماض الأمينية التي تنتج عند هضم الكولاجين. كل من هذه الأحماض الأمينية وفيرة في الكولاجين الموجود في الأنسجة الضامة والغضاريف والأوتار والعظام.

هنا أيضًا قد تجدين أجابة على سؤالك هل مسحوق البروتين ينقص الوزن؟

الكالسيوم هو معدن يزداد مع زيادة وقت طهي مرق العظام، خاصة في البيئة الحمضية، وهذا هو السبب في أن إضافة حمض (مثل خل التفاح) إلى المرق أمر ضروري لتحقيق أقصى قدر من استخلاص المعادن أثناء الطهي. ويساعد الحمض (الخل) على سحب العناصر الغذائية (المعادن وغيرها) من العظام والنخاع إلى المرق.

يحتوي مرق العظام على المغنيسيوم والسيليكون والكبريت والفوسفور وكبريتات الجلوكوزامين والكوندرويتين. يتم استخلاص هذه المعادن من العظام جزئيًا بسبب استخدام محلول الخل قبل الطهي.

قيمة مرق العظام الغذائية-المصدرfreepik

الفوائد الصحية لمرق العظام

بسبب العناصر الغذائية المختلفة الموجودة في مرق العظام، فإنه من أفضل الخيارات لصحة الأمعاء ودعم المناعة وصحة المفاصل وصحة الجلد. وفي ما يلي بعض الفوائد الصحية لمرق العظام.



1- يعزز صحة المناعة

مرق العظام يعزز المناعة. لأن مادة الجلوتامين تعد غذاء للخلايا المناعية، كما أن مرق العظام يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهاب داخل الجسم.

أيضًا، الجيلاتين، الموجود في مرق العظام، له بعض الخصائص المضادة للعدوى والالتهابات. كما يرتبط الزنك والمواد المغذية الأخرى الموجودة في مرق العظام بتعزيز المناعة، وتساعد مصادر البروتين عالية الجودة في الحفاظ على الأنسجة العضلية، وتكوين الإنزيمات، والهرمونات، ودعم تكوين الخلايا الضرورية لنظام المناعة.

2- يعزز صحة المفاصل

مرق العظام غني بالأحماض الأمينية والبروتينات مثل الكولاجين، والتي يمكن أن تساعد في حماية المفاصل ، ومنع الإصابات، وتعزيز صحة الجلد. كما يعد الكولاجين علاج لهشاشة العظام.

اقرأي أيضا:5 عادات صحية تحافظ على صحة المفاصل والعظام



3- يحسن صحة الجلد

من المؤكد أن شرب مرق العظام يحسن صحة الجلد ، خاصة أن مرق العظام يحتوي على الكولاجين. وفقًا لكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد ، وجدت بعض التجارب أن المكملات الغذائية التي تحتوي على الكولاجين تحسن مرونة الجلد، وذلك لأنه عندما يتم هضم الكولاجين في المعدة، فإنه يتحلل إلى أحماض أمينية، والتي يتم بعد ذلك نقلها إلى أي مكان يحتاج فيه الجسم إلى البروتين.

مرق العظام لتحسين صحة الجلد_المصدرfreepik

4- تعزيز الشعور بالشبع

يساهم مرق العظام في تناول نظام غذائي متوازن ومغذي ، ويحسن نكهة الأطباق، ويمد الجسم بالترطيب الداخلي. كما أنه سهل الهضم لكن يجب تحضير حساء من مرق العظام خاليًا من الدهون المشبعة حتى يتمتع بكمية منخفضة نسبيًا من السعرات الحرارية لكل كوب مقارنة بالحساء المصنوع من الكريمة الثقيلة أو كميات كبيرة من الجبن.