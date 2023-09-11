9 أسباب لانتفاخ الوجه المفاجئ

بيروت - نادين محمد - تعد ردود الفعل التحسسية هي السبب الشائع لانتفاخ الوجه المفاجئ. في حين أنه يمكن علاج بعض الحالات باستخدام الستيرويد الموضعي، إلا أن العلاجات المنزلية لا يمكنها إصلاح كل شيء،

على الجانب الآخر، تورم الوجه الحاد الناتج عادة عن رد فعل تحسسي، يصبح حالة طارئة تهدد الحياة إذا تأثر وجهك وبطانة الجهاز التنفسي لأنه قد يجعل التنفس صعبًا.

في بعض الأحيان يمكن أن ينجم تورم الوجه عن عدوى، أو يرتبط بحالة طبية كامنة، أو كأثر جانبي للأدوية، إذا كان التورم مستمرًا أو يزداد سوءًا ولديك أعراض أخرى مثل الألم أو الحرقة أو الحكة أو الحمى ، فيجب عليك مراجعة طبيبك. في ما يلي جميع الأسباب المحتملة لتورم وجهك، وفقًا للأطباء. ولحسن الحظ، يمكن علاج معظمها بسهولة.

1. عدوى في الجيوب الأنفية

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إذا أصبحت بطانة الجيوب الأنفية - وهي المساحات المليئة بالهواء بين عينيك وخلف جبهتك وأنفك وعظام الخد ملتهبة أو مصابة، فمن الممكن أن تنسد بالمخاط.

يسبب الضغط الناتج عن هذا النسخ الاحتياطي ألمًا خفيفًا حول عينيك، وإفرازات صفراء مخضرة من أنفك، وصداعًا شديدًا، وأحيانًا تورم الوجه.

يمكن أن تستمر عدوى الجيوب الأنفية من أيام إلى عدة أسابيع ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها. عليك الراحة، وتناول الكثير من السوائل، و تناول مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية .

2. خراج في الأسنان

وجود سن متشقق أو متكسر أو تجويف غير معالج يمكن أن يسمح للبكتيريا بالتسلل إلى الأسنان ، يمكن أن تتكاثر البكتريا وتؤدي إلى الإصابة بالخراج و تجمع القيح حول السن أو اللثة سيكون لديك ألم شديد في الأسنان وبعض التورم في الفك.

بشكل عام، يجب تقييم خراج الأسنان من قبل طبيب أسنانك، يمكن لطبيب أسنانك أن يصف المضادات الحيوية، ومن الممكن أن يتم إجراء قناة الجذر لإزالة العصب المصاب. من الممكن أن يستغرق الأمر أيامًا إلى أسابيع حتى يختفي التورم، ولكن في هذه الأثناء، يمكن للشطف بالمياه المالحة ومسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية أن تجعلك أكثر راحة.

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3. لديك متلازمة كوشينغ

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يعد الكورتيزول هو هرمون التوتر، ولكنه يساعد أيضًا في تنظيم ضغط الدم والسكر في الدم وعدد كبير من الأشياء الأخرى. عندما يتم ضخ الكثير منه عن طريق الغدد الكظرية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى متلازمة كوشينغ ، وهي حالة تتميز بوجه مستدير على شكل قمر، وجلد يصاب بالكدمات بسهولة، وشعر أكثر سمكًا أو أكثر في الجسم.

تؤثر متلازمة كوشينغ على النساء أكثر بثلاث مرات تقريبًا من الرجال، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK )، وغالبًا ما تظهر عند الأشخاص الذين يتناولون الجلايكورتيكويدات، والتي تساعد في علاج الالتهاب، إلا أن الأمر قد يستغرق شهورًا حتى يختفي التورم. يمكن علاج متلازمة كوشينغ بطرق مختلفة اعتمادًا على السبب الكامن وراء ارتفاع الكورتيزول.

إذا تركت متلازمة كوشينغ دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية، والسكتة الدماغية، ومرض السكري من النوع 2، من بين مشاكل طبية أخرى، كما يقول NIDDK.

4. حروق الشمس

من الممكن أن تصابي بحروق الشمس حتى لو لم تشعرين أنك تمتصين الأشعة. يزيد التعرض للأشعة فوق البنفسجية من أنشطتك اليومية. لا يمكن أن يسبب هذا الاحمرار فحسب، بل قد يؤدي في بعض الحالات إلى التورم أيضًا .

يمكن التقليل من فرص إصابتك بحروق الشمس عن طريق وضع واقي الشمس يوميًا. يمكنك أيضًا استخدام الأدوية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين لتقليل التورم، ولكن من المحتمل أن يختفي من تلقاء نفسه. إذا كان الحرق غير مريح أو لم يتحسن خلال بضعة أيام، يمكن زيارة طبيب الأمراض الجلدية.

5. التهاب النسيج الخلوي

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التهاب النسيج الخلوي هو عدوى جلدية بكتيرية يمكن أن تتسبب في انتفاخ وجهك (أو أي مكان آخر في جسمك بسرعة ويصبح ساخنًا وأحمر.

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، وخاصة إذا انتشر التورم، فانتقلي إلى غرفة الطوارئ. إذا ترك المرض دون علاج، يمكن أن يكون مميتًا. ومن السهل علاجه نسبيًا، ويجب أن يختفي خلال أيام إلى أسابيع.



6. النكاف

يعد هذا المرض شديد العدوى. إذا كنت مصابة بالنكاف، فمن المحتمل أن تعاني من الصداع والحمى وآلام في العضلات، وتورم الوجه الذي يحدث حول الغدد اللعابية ويقل مع تحسن الحالة.

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7. الغدة الدرقية خارجة عن السيطرة

تضخ الغدة التي على شكل فراشة في حلقك هرمونًا ينظم عملية التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم، فقد تؤدي التغيرات الأيضية إلى زيادة حجم الأنسجة تحت الجلد. قد يعاني بعض الأفراد الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية من الوذمة المخاطية، والتي يمكن أن تشمل تورم الوجه.

8. لديك عين وردية

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إذا كان التورم يتركز حول منطقة عينك، فقد تكونين مصابة بالتهاب الملتحمة المعروف أيضًا باسم العين الوردية .معظم أسباب التهاب الملتحمة ترجع إلى الفيروسات، ولكن يمكن أيضًا أن تحدث بسبب الحساسية أو البكتيريا أو حتى العدسات اللاصقة، بالإضافة إلى التورم، قد يكون لديك أيضًا احمرار أو تمزق أو حكة في العيون.

يعتمد علاج العين الوردية على نوعها، فقد تكون عدوى فيروسية أو بكتيرية، عادةً ما يتم علاج التهاب الملتحمة الفيروسي بالعلاج الداعم الذي يشمل الكمادات الباردة والدموع الاصطناعية .في حالة التهاب الملتحمة البكتيري، سيتطلب الأمر قطرات مضاد حيوي للعين.

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