شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى باطنة: التزاحم يزيد من انتشار الإصابة بالنزلات المعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض معظم الأشخاص في الأماكن المزدحمة وتحديدا فى المصايف، لـ الإصابة بالنزلات المعوية، والت ىتتمثل في القئ أوالغيثان، أو إسهال أو إمساك نتيجة تغير الجو بسبب ارتفاع دراجات الحرارة من محافظة إلى أخرى.

طرق نقل العدوى: قالت الدكتورة أسماء جميل استشارى ومدرس الجهاز الهضمى بكلية طب المنصورة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مسالة الاختلاط والتلامس والتزاحم في المصايف يخلق بيئة نشطة من الفيروسات التي تنتشر بين الأفراد، بجانب إنتشار البكتيريا المسئولة عن الإصابة بالنزلات المعوية والتي تنقل من الشخص المصاب إلى السليم عن طريق المصافحة ، عدم نظافة اليدين بشكل جيد، أو لمس الأسطح والأدوات الملوثة.

وأوضحت الطبيبة أن الفيروسات التي تسبب النزلات المعوية لديها قدرة على العيش لفترات طويلة تصل الى عدة أيام، وفى حالة عدم تعقيم تلك الأسطح يمكن أن تسبب نقل العدوى لأكثر من شخص ، خاصة في المناطق العامة مثل المصايف.

أعراض النزلة المعوية:

تظهر أعراض النزلة المعوية عندما يصاب الشخص بالفيروس او البكتيريا ، عقب ساعات من أصابته ، مثل الشعور بالخمول بالجسم ، ارتفاع دراجات الحرارة، ألم في العضلات، أوالمفاصل، فقدان شهية ، تقلصات في المعدة، قئ ، اسهال ، ويحدث ذلك نتيجة مهاجمة الجراثيم جدار الأمعاء وهذا أيضا يعتمد على مقاومة الجهاز المناعى.

نصائح للمصاب بالنزلة المعوية:

يشعر المريض في اول النزلة بالاسهال، والخمول البدنى نتيجة الجفاف وقلة السوائل وارتفاع درجة الحرارة ،لذلك ينصح الأطباء المصابين بالنزلات المعوية بشرب الكثير من السوائل سوى كانت مياه أو عصائر حتى لا يحدث له جفاف ، بجانب تناول خافض للحرارة ومسكنات للآلم، بالإضافة إلى الراحة التامة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وشددت الطبيبة، على المصابين بالنزلات المعوية بضرورة التزامهم بالراحة وعدم الخروج والتجول من المسكن حتى لا يكونوا مصدر لنقل العدوى والفيروسات وفى نفس الوقت يجب تعقيم الاسطح المحيطة بالمصاب للحد من خطر إصابة الآخرين بالفيروسات والعدوى.

يحتاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة متابعة مع الطبيب المختص عند أصابتهم بالنزلات المعوية، عكس الشباب والأطفال الذين لا يعانون من تلك الأمراض يسهل تقديم العلاج لهم في المنازل، ولا ينصح بتناول مضادات حيوية إلى وصل الأمر إلى مرحلة الذروة.

ضرورة الابتعاد عن التوابل والبهارات وشرب القهوة والحليب ومشتقاته عند الإصابة بالنزلات المعوية، ويمكن تناول الزبادى والحليب الرايب بغرض تحسين عملية الهضم في الأمعاء.