شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة دانيال.. 7 مشروبات تنظف صدرك وتحميك من الكحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويثير الغبار الصدر، وجزيئاته تثير عوامل الحساسية فى الجسم، ولذا ذكر تقرير نشر بموقع style craze مجموعة من أفضل المشروبات العشبية التى تنقى الصدر، وتجعل التنفس أكثر نقاء وفعالية، كما تقى من التهاب الحلق، كما يفيد استنشاق بخار المشروبات العشبية فى فتح انسداد الأنف، والتنفس بأريحية.

ومن أهم المشروبات العشبية التى ذكرها التقرير:

الينسون أفضل المشروبات العشبية بنوعية النجمى والعادى، مفيد للجهاز التنفسي.

الشاى المضاف إليه أوراق النعناع فكوب دافئ منه يواجه الأتربة وترسباتها فى الأنف والحلق والصدر ويعزز التنفس بنقاء.

مشروب البابونج الدافئ ، يفضل أن يستنشق المريض البخار المتصاعد منه كى يقوم بتنقية التنفس وتحسين حالة الأنف، وتناوله يقر الصدر من المشكلات المحتملة، وكذلك الجيوب الأنفية.

شرب حوالي 8 أكواب من المياه لإذابة أى إفرازات بالأنف والفم والحلق وتعزيز ترطيب الجسم بشكل كاف.

كوب من الماء مضاف إليه ملعقه من العسل شفاء ودواء لمشكلات الصدر .

الشاى الأخضر من أفضل المشروبات الصحية على الإطلاق لتعزيز صحة الجهاز الهضمى والتنفس أيضا ولتحسين حالة الجسم ودفاعاته ضد المرض فى الجو الغنى بالأتربة.

ملعقة صغيرة من خل التفاح مضافة إلى كوب من المياه، تساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسى.