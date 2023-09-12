شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التفاح.. 9 أسباب تدفعك لتناول تفاحة يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة أسباب تجعل القول المأثور "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب" لا يزال يحظى بشعبية كبيرة، حيث أن التفاح من الفواكه اللذيذة المليئة بالعناصر الغذائية والفوائد من تحسين الهضم إلى صحة الجلد، في هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية للتفاح التي يجب أن تعرفها، بحسب موقع "هيلث شوت".

فوائد التفاح 1. التفاح يعزز الهضم الصحي

يعتبر التفاح مصدراً جيداً للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي تلعب دوراً مهماً في تعزيز عملية الهضم الصحي وهذا بدوره يمنع الإمساك والحالات ذات الصلة.

2. صحة القلب الجيدة

إحدى الفوائد الصحية للتفاح، وخاصة التفاح الأحمر، هو أنه معروف بقدرته على خفض مستويات الكوليسترول. وهذا يعني أنه قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأي أمراض القلب.

3. التفاح يحارب الجذور الحرة

التفاح الغني بالمغذيات غني بالكيرسيتين وفيتامين C اللذين يساعدان على محاربة الجذور الحرة في الجسم ويساعدان على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

4. إنقاص الوزن

يساعد المحتوى العالي من الألياف في التفاح على إعادة الشعور بالشبع. وبمجرد حدوث ذلك، لن تتمكن من تناول وجبات خفيفة غير صحية بين الحين والآخر، مما يقلل من فرص الإصابة بالسمنة.

5. صحة العظام

إذا تحدثنا عن صحة العظام، فإن معظم ما نفكر فيه هو الحليب ومنتجات الألبان. ولكن يعتقد أن بعض المركبات الموجودة في التفاح، مثل البورون، تعمل على تقوية العظام أيضًا.

6. تقليل خطر الإصابة بالسكري

يرتبط تناول التفاح بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني هذا ربما يرجع إلى محتواها من الألياف ومضادات الأكسدة.

7. صحة الجلد

يساهم فيتامين C الموجود في التفاح في إنتاج الكولاجين الصحي، وهو أمر ضروري للحفاظ على مرونة الجلد والصحة العامة.

8. صحة الجهاز التنفسي

يمكنك إلقاء اللوم على التلوث أو عوامل أخرى لمشاكل الجهاز التنفسي تبين أن استهلاك التفاح قد يحسن وظائف الرئة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

9. الترطيب

لا يقتصر الأمر على البطيخ أو الخيار الذي يرطب الفواكه أو الخضار، ويحتوي التفاح أيضًا على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم.

حقائق غذائية عن تناول تفاحة واحدة في اليوم

تحتوي التفاحة متوسطة الحجم التي يبلغ وزنها حوالي 182 جرامًا على العناصر الغذائية التالية:

• السعرات الحرارية: حوالي 95 سعرة حرارية

• الكربوهيدرات: 25 جرام

• السكريات (تشمل الفركتوز والجلوكوز والسكروز): 19 جرام

• الألياف الغذائية: 4 جرام (منها 2.4 جرام غير قابلة للذوبان و1.2 جرام قابلة للذوبان بشكل رئيسي على شكل البكتين)

• البروتين: 0.5 جرام

• الدهون: 0.3 جرام

• فيتامين ج: حوالي 14% من القيمة اليومية (DV).

• البوتاسيوم: 195 مليجراماً أو حوالي 6% من القيمة اليومية

• فيتامين ك: حوالي 5% من القيمة اليومية

• فيتامين ب6 (البيريدوكسين): حوالي 3% من القيمة اليومية

• الريبوفلافين (فيتامين ب2): حوالي 2% من القيمة اليومية

• المنجنيز: حوالي 4% من القيمة اليومية

• المغنيسيوم: حوالي 2% من القيمة اليومية

• الكالسيوم: حوالي 1% من القيمة اليومية

• حمض الفوليك: حوالي 1% من القيمة اليومية

• الحديد: حوالي 1% من القيمة اليومية

• الفوسفور: حوالي 2% من القيمة اليومية