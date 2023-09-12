شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل وليكى فى الشيكولاتة.. اعرفى فوائدها ومخاطرها عليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس من الضروري أن تكوني حاملاً لتتناولى الشوكولاتة، ولكن من المهم أن يكون لديك وعي متزايد بخياراتك الغذائية عندما تكونين حاملاً.

وهناك سؤال تطرحه السيدات الحوامل دائما وهو "هل تناول الشوكولاتة أثناء الحمل أمر جيد أم أنها ضمن القائمة المختصرة للأطعمة التي لا يمكنك تناولها؟"،

وحسب ما ذكره موقع momlovesbestيعد تناول الشوكولاتة أثناء الحمل آمنًا باعتدال، ويمكن أن يقدم فوائد مثل تقليل التوتر لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة، حيث ترتبط الشوكولاتة الداكنة بانخفاض مخاطر الإصابة بتسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم الحملي.

-كوني حذرة من تناول الشوكولاتة التى تحتوى على الكافيين والسكر، لأن الكميات الزائدة منها يمكن أن تضر الجنين.

-راقبي تناولك للشوكولاتة، خاصة في الثلث الثالث من الحمل، للاستمتاع بالشوكولاتة بأمان أثناء الحمل.

وإليك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل تناول الشيكولاتة .

فوائد الشوكولاتة أثناء الحمل.

لا يقتصر مذاق الشوكولاتة أثناء الحمل على أنها جيدة وتلبي الرغبة الشديدة فحسب، بل يمكن أن يكون لها بعض الفوائد الحقيقية أيضًا.

-الشوكولاتة يمكن أن تقلل من التوتر، حيث تزعم بعض الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة تقلل من التوتر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات الحمل والأمراض التناسلية عن طريق خفض مستويات الكورتيزول .

-إن تناول القليل من الشوكولاتة بشكل منتظم قد يكون له بعض النتائج الطبية الإيجابية كانت هناك دراسات تشير إلى وجود علاقة إيجابية بين تناول الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بتسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم الحملي، أو ارتفاع ضغط الدم المزمن.

-الشوكولاتة تحتوي على مضادات الأكسدة، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تساعد الأمهات الحوامل والأجنة بسبب مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.

مخاطر تناول الكثير من الشوكولاتة أثناء الحمل

-ينصح بالاعتدال عندما يتعلق الأمر بتناول الشوكولاتة أثناء فترة الحمل لأنها قد تكون لها عواقب سلبية أيضًا.

-الشوكولاتة تحتوي على الكافيين

يمكن أن يؤدي استهلاك مستويات عالية من الكافيين إلى انخفاض الوزن عند الولادة، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يسبب الكافيين الإجهاض.

-يوصي الخبراء النساء الحوامل بتناول ما لا يزيد عن 200 ملليجرام يوميًا، وهو ما يمكن أن يتزايد بسرعة إذا كنت تستهلك أيضًا المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة أو الشاي . لا بأس في الانغماس في الأكل بين الحين والآخر، ولكن ينصح بمراقبة الكمية المتناولة.

عالية في السعرات الحرارية والدهون

لسوء الحظ، تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية، والتي يمكن أن تؤدي الجرعات الكبيرة منها إلى زيادة الوزن. وفقا للتوصيات التي قدمتها وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، يجب ألا تشكل الدهون المشبعة والسكريات المضافة أكثر من 10 بالمائة من النظام الغذائي للبالغين.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على سعرات حرارية وسكر أقل من شوكولاتة الحليب، ولكنها تحتوي أيضًا على كمية أكبر من الكافيين، وهو أمر محظور آخر إذا كانت لديك مشكلات في التحكم في مستويات السكر في الدم، أو كنتِ تكتسبين الكثير من الوزن أو كنتِ مصابة بسكري الحمل، فقد تفكرين في تقليل تناول السكر بشكل كبير.