إياك تجاهلها ..أعراض السكر المرتفع في الدم وأهم أسباب الإصابة

بيروت - نادين محمد - كثيرة هي أعراض ارتفاع السكر في الدم، فقد يؤثر ارتفاعه على الأشخاص المصابين بداء السكري. هناك عدة عوامل يمكن أن تلعب دورًا في ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكري. وهي تشمل الطعام والنشاط البدني والمرض والأدوية غير المرتبطة بمرض السكري. قد يؤدي تخطي الجرعات أو عدم تناول ما يكفي من الأنسولين أو الأدوية الأخرى إلى ارتفاع السكر في الدم.

من المهم علاج ارتفاع السكر في الدم. إذا لم يتم علاجه، فقد يصبح ارتفاعه في الدم شديدًا ويسبب العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك غيبوبة السكري. كما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية تؤثر على العينين والكلى والأعصاب والقلب.

الصورة من Adobestock

أسباب ارتفاع نسبة السكر في الدم

قد تظنين أن ارتفاع السكر في الدم يمكن أن يحدث بمجرد تناول الأطعمة الغنية بالسكر ، لكن الأمر ليس كذلك. من المؤكد أن تناول الكثير من السكر أو الكربوهيدرات يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، ولكن يحدث هذا عادة عندما يبدأ البنكرياس في العمل وينتج الأنسولين لنقل الجلوكوز إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم.

ولكن عندما يصاب شخص ما بمرض السكري، قد لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو لا يمكنه استخدام الأنسولين بشكل جيد،و إذا كان شخص ما مصابًا بمقدمات مرض السكري، فسيكون مستوى الجلوكوز في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ولكن ليس تمامًا في نطاق مرض السكري من النوع 2 .

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أعراض ارتفاع السكر في الدم

عادة لا يسبب ارتفاع السكر في الدم أعراضًا حتى ترتفع مستوياته أعلى من 180 إلى 200 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم/ديسيلتر)، أو 10 إلى 11.1 ملليمول لكل لتر (مليمول/لتر).

تتطور أعراض ارتفاع السكر في الدم ببطء على مدى عدة أيام أو أسابيع. كلما بقيت مستويات السكر في الدم مرتفعة لفترة أطول، قد تصبح الأعراض أكثر خطورة. لكن بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 لفترة طويلة، قد لا تظهر عليهم أي أعراض على الرغم من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

علامات وأعراض ارتفاع السكر في الدم

الصورة من Adobestock

يمكن أن يساعد التعرف على الأعراض المبكرة لفرط سكر الدم في التعرف عليه وعلاجه على الفور. انتبهي إليها :

1- ضباب الرؤية

عندما يكون هناك سكر زائد في الدم، فإنه يمكن أن يؤثر على بعض المناطق غير المتوقعة في الجسم، مثل عينيك.

2. الغثيان والقيء والارتباك

الصورة من Adobestock

هذه الأعراض المتباينة ظاهريًا كلها علامات على حالة نادرة ومهددة للحياة تسمى الحماض الكيتوني السكري (DKA)، وذلك بالإضافة إلى آلام في المعدة ، أو صعوبة في التنفس ، أو جفاف الجلد أو احمراره، أو رائحة الفم الكريهة، أو صعوبة الانتباه. وعادة ما يحدث ذلك عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.

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3 . الالتهابات المتكررة

يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم المستمر إلى إضعاف الاستجابة المناعية للجسم، وهذا يجعل من الصعب على جسمك مقاومة بعض أنواع العدوى ، مما يجعلها أكثر تكرارًا وقد تظهر عدوى الخميرة المتكررة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري، وذلك لأن السكر الزائد الناتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم المتسرب عبر البول، يساعد في تغذية البكتيريا التي يمكن أن تسبب هذه العدوى. يمكن أن يجعلك مرض السكري أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية .

المصدر:موقع هيلث لاين