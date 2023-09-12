المستحضرات النباتية للعناية بالشعر

في السنوات الأخيرة، كان هناك اتجاه متزايد نحو استخدام المنتجات النباتية للعناية بالشعر، إذ يبحث المزيد من الأشخاص عن بدائل طبيعية وصحية للمنتجات التقليدية للعناية بالشعر، والتي غالباً تكون مليئة بالمواد الكيميائية القاسية، التي يمكن أن تُلحق الضرر بالشعر، وفروة الرأس.

والمنتجات النباتية للعناية بالشعر خالية من المواد الكيميائية، مثل: الكبريتات والبارابين، التي يمكن أن تسبب التهيج والجفاف، لذلك سوف نستكشف فوائد استخدام المنتجات النباتية للعناية بالشعر، بالإضافة إلى الأنواع المختلفة من المنتجات المتوفرة في السوق.

ما منتجات العناية بالشعر النباتية؟

المنتجات النباتية للعناية بالشعر، عادة، تكون مصنوعة من مستخلصات نباتية طبيعية، وأعشاب ومكونات نباتية أخرى، وأصبحت هذه المنتجات ذات شعبية متزايدة، بسبب فوائدها العديدة لصحة الشعر والبيئة.

والمكونات النباتية الشائعة، الموجودة في منتجات العناية بالشعر، تشمل: الصبار والبابونج والخزامى وإكليل الجبل وزيت شجرة الشاي، حيث يعد الصبار مكوناً شائعاً، بسبب خصائصه المرطبة، وقدرته على تهدئة فروة الرأس المتهيجة، ويُعرف البابونج واللافندر بتأثيراتهما المهدئة، وقدرتهما على تعزيز نمو الشعر الصحي، وغالباً يستخدم زيت إكليل الجبل وشجرة الشاي؛ لتحفيز بصيلات الشعر، ومكافحة القشرة، ومشاكل فروة الرأس الأخرى.

فوائد منتجات العناية بالشعر النباتية:

واحدة من أهم فوائد المنتجات النباتية للعناية بالشعر، هي أنها لطيفة على الشعر وفروة الرأس. على عكس منتجات العناية التقليدية التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية، فإن المنتجات النباتية مصنوعة من مكونات طبيعية مغذية ولطيفة، وهذا يعني أنها أقل عرضة للتسبب في التهيج أو الجفاف، ما يجعلها خياراً رائعاً لذوات البشرة الحساسة.

وميزة أخرى للمنتجات النباتية للعناية بالشعر، هي أنها صديقة للبيئة، إذ يحتوي العديد من منتجات العناية التقليدية على مكونات اصطناعية، يمكن أن تضر بالبيئة عن طريق تلويث الممرات المائية، والإضرار بالحياة المائية، ومن ناحية أخرى إن المنتجات النباتية مصنوعة من مكونات طبيعية قابلة للتحلل، وصديقة للبيئة.

ويمكن أن تقدم المنتجات النباتية للعناية بالشعر، أيضاً، فوائد محددة، اعتماداً على المكونات المستخدمة. على سبيل المثال: تُستخدم أعشاب، مثل: إكليل الجبل والبابونج والخزامى، بشكل شائع في المنتجات النباتية للعناية بالشعر، لأنها تحتوي على خصائص يمكنها تعزيز النمو الصحي للشعر، وتقليل الالتهاب، وتهدئة فروة الرأس، بينما زيوت أساسية، مثل: النعناع وشجرة الشاي والأوكالبتوس، تعد من المكونات الشائعة، لأنها يمكن أن تساعد في تحفيز فروة الرأس، وتعزيز التدفق الصحي للدم إلى بصيلات الشعر.

أنواع المنتجات النباتية للعناية بالشعر:

هناك أنواع عدة من المنتجات النباتية للعناية بالشعر، المتوفرة في السوق اليوم، والتي تلبي مجموعة واسعة من أنواع الشعر واحتياجاته، وتشمل بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من المنتجات النباتية للعناية بالشعر ما يلي:

- الشامبو النباتي: وهو مصنوع من مكونات طبيعية، وخالٍ من المواد الكيميائية القاسية، مثل: الكبريتات والبارابين. ويمكن أن يساعد على تنظيف الشعر بلطف، وتركه ناعماً وقوياً.

- البلسم النباتي: مصمم لتغذية وترطيب الشعر، ما يساعد على منع التقصف، والحفاظ على مظهره الصحي، ويمكنه أيضاً المساعدة على فك تشابك الشعر، وتركه ناعمًا وحريريًا.

- أقنعة الشعر النباتية: هي علاجات ترطيب عميقة، تساعد على إصلاح الشعر التالف، واستعادة لمعانه وبريقه الطبيعيين، وغالباً تكون مصنوعة من مكونات، مثل: زيت جوز الهند، وزيت الأفوكادو، وزبدة الشيا.

- منتجات تصفيف الشعر: هناك العديد من الأنواع المختلفة من منتجات التصفيف النباتية المتاحة، بما في ذلك: الموس والجل ومثبتات الشعر، وتم تصميم هذه المنتجات؛ لمساعدتك في الحصول على مجموعة متنوعة من تسريحات الشعر، مع تغذية وحماية شعرك أيضاً.

كيف تختارين أفضل منتجات الشعر الطبيعية؟

هناك بعض العوامل، التي تساعدكِ على اختيار المنتج الطبيعي الأنسب لشعركِ، والتي عليكِ الاطلاع عليها جيداً، حتى تتمكني من اختيار المنتج المثالي لكِ، ولا تهدري الكثير من المال والمجهود في تجربة المنتجات غير الملائمة، ومن بين هذه العوامل:

1. نوع الشعر والمسامية:

على الرغم من أن المنتج قد يكون مفيداً لنوع شعر شخص آخر، فإنه قد يسبب مشاكل لك. وبالتالي، من المهم البحث عن المنتجات المصممة خصيصاً لنوع شعركِ. على سبيل المثال: سيكون المصل خفيف الوزن أو الزيت أو المنظف المعتدل القائم على الماء، مثالية للاتي لديهن شعر مستقيم ودقيق ومسامية طبيعية، بينما يجب على ذوات الشعر المنخفض المسامية اختيار المنتجات الزيتية.

2. خصائص الترطيب:

في حين أن هناك عدداً كبيراً من النباتات التي لها خصائص ترطيبية، عليكِ أن تفهمي أنه ليست كل هذا المكونات مناسبة لكِ، فقد لا يكون جوز الهند مناسباً لنوع شعركِ، بينما يعمل الصبار بشكل أفضل.. وهكذا.

3. المكونات القاسية:

أحد الأسباب الرئيسية، التي تجعل الناس يبحثون عن منتجات الشعر الطبيعية، هو الابتعاد عن المكونات الضارة، وبالتالي عند البحث عن مثل هذه المنتجات، تجنبي مكونات، مثل: البارابين والكبريتات والفثالات والأصباغ الاصطناعية والزيوت المعدنية، في حين أن السيليكونات في منتجات العناية بالشعر ليست ضارة، بل مفيدة جداً، ويمكنكِ تجنبها إذا كنتِ تبحثين عن وصفة نباتية بحتة لشعر صحي.

كيفية استخدام أفضل منتجات الشعر النباتية:

· الشامبو: ابدئي عن طريق ترطيب شعركِ أولاً، ثم خذي كمية قليلة من الشامبو، واخلطيها مع الماء، ثم صبي السائل الرغوي على فروة رأسكِ تدريجياً، وابدئي في التدليك، وبمجرد تنظيف شعركِ، اغسليه.

· البلسم: مباشرة بعد شطف الشامبو، خذي كمية سخية على راحة يدكِ اعتماداً على طول ونوع شعركِ، وتتطلب أنواع الشعر المجعد المزيد، وضعي المنتج بالتساوي على الأطراف حتى النهايات، إذا كان منتجكِ آمناً لتطبيقه على فروة الرأس، فقومي بتدليكه بلطف عليها.

· مصل الشعر: من بين جميع منتجات العناية بالشعر، هذا هو الأسهل في الاستخدام، بعد غسل الشعر بالشامبو والبلسم، ضعي بضع قطرات من المصل على الشعر الرطب، ثم تابعي مع التجفيف.

· الزيت/العلاج: في حين يمكن تطبيق بعض علاجات زيت الشعر، وتركها طوال الليل قبل الشطف، يعمل البعض الآخر بسرعة تصل إلى 30 دقيقة، ولابد من الاطلاع على التعليمات قبل استخدامه.

أفضل المنتجات النباتية للشعر:

Amika Soulfood Nourishing Mask:

يشبه قناع الشعر الطبيعي هذا من «أميكا»، غذاء الروح للشعر، لأنه يعزز التغذية الشاملة، ويلبي احتياجات معظم أنواع الشعر، والمنتج مصنوع من مكونات طبيعية، مثل نبق البحر، وهو قوة من الفيتامينات والأحماض الأمينية وأحماض أوميغا الدهنية، التي تجدد شعركِ وتنعمه وتحميه، بالإضافة إلى ذلك يحتوي المنتج على زيت الجوجوبا والبانثينول، اللذين يرطبان بدنك بشكل مكثف، ويتركانه يشعر بالحيوية.

MOROCCANOIL TREATMENT:

يوفر علاج «موروكانويل» الغني بزيت الأرغان العالي الجودة، ومستخلصات بذور الكتان، عدداً كبيراً من فوائد الشعر، حيث يحتوي على الأحماض الدهنية، التي ترطب شعركِ بشكل مكثف؛ لجعله ناعماً وحريرياً، بغض النظر عن نوع شعرك، كما يعزز المنتج شعرك بفيتامين (E) (التوكوفيرول)، ومضادات الأكسدة التي تغذي شعركِ وتحميه. علاوة على ذلك، يجعلك هذا المنتج الطبيعي تتحكمين في تجعيدات شعرك، وتنعيم خصلاته الجافة.

MIELLE ORGANICS POMEGRANATE & HONEY LEAVE-IN CONDITIONER:

يساعد هذا البلسم المنشط من «MIELLE ORGANICS»، المدعم بالعسل الطبيعي، والمرطبات الأخرى، على ترطيب الشعر الكثيف والمجعد، ومنخفض المسامية بشكل مكثف دون إثقاله، ويحتوي المنتج أيضاً على الرمان المكون التجميلي القوي، الذي يحارب قشرة الرأس مع تعزيز نمو الشعر. إلى جانب ذلك، يُشعر بلسم الشعر الطبيعي هذا بالراحة والاسترخاء؛ ولأنه مشبع بالخصائص المضادة للالتهابات لزيت باباسو، فهذا واحد من أفضل منتجات الشعر الطبيعية.

Cantu Shea Butter Hydrating Cream Conditioner:

تم تصميم منتج الشعر الكريمي هذا خصيصاً لترطيب، وتعزيز تجعيد الشعر الطبيعي من «كانتو»، وهو استثمار ممتاز للعناية بالشعر، حيث يحتوي على زبدة الشيا المكون الغني بالعناصر الغذائية، والأحماض الدهنية لتغذية شعركِ، ويحتوي المنتج على قوام فاخر، يساعد على ترطيب شعركِ بشكل مكثف، وختم رطوبته الطبيعية، ويتم تعزيز هذه الفوائد من خلال مكونات البلسم الأخرى، مثل: حمض اللبنيك، والبانثينول، وأسيتات الجلسرين.

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