شكرا لقرائتكم خبر عن الخضراوات وغسل الأيدى.. نصائح مهمة للحفاظ على صحة الأطفال فى موسم المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع موسم دخول المدارس تسعى الأمهات دائما لمعرفة كل ما يخص أطفالهن من نصائح وارشادات وأطعمة وتطعيمات لوقايته من الأمراض والعدوى، ولمزيد من التوضيح قال الدكتور أحمد البليدى أستاذ طب الأطفال كلية طب القصر العينى، إن نزلات البرد والأنفلونزا، والتهاب الحلق، والتهاب الأذن الوسطى، هي اشهر الأعراض والأمراض بين الأطفال في المدارس.



وتابع،"مع بداية دخول موسم المدارس أو تغيير الفصول عموما ينصح باتباع بعض الطرق لحماية طفلك من العدوى وأبرزها: وتابع،"مع بداية دخول موسم المدارس أو تغيير الفصول عموما ينصح باتباع بعض الطرق لحماية طفلك من العدوى وأبرزها:

-تناول الأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

-تناول الفيتامينات الهامة لصحته مثل الحديد وفيتامين سى.

-اتباع قواعد النظافة العامة مثل غسل اليدين ، ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعى ، وتعقيم الأدوات الخاصة به.

وفى حالة إصابة الطفل بأى نوع من الأمراض التي تنقل العدوى ينصح بعدم ذهابه للمدرسة، وذلك لعدم انتقال وانتشار العدوى.

كما ينصح بالتطعيمات الخاصة بالطفل والتي أهمها تطعيم "الأنفلونزا، فيروس الورم الحليمى البشرى، داء المكورات السحائية، تطعيم الجديري المائي".