كتب أطفال بعمر 3 سنين لتعليهم اللغة العربية

تسيطر اللغة الإنكليزية على العربية في الكثير من مناطقنا، بحيث انتشرت الحملات والمبادرات والمسابقات، التي تحبب الأطفال بلغتهم الأم، وتدعوهم لتعلم موسيقاها وروائعها في النطق والبلاغة، لذلك أخذت دور النشر العربية على عاتقها، تأليف وملء مكتباتنا بأفضل الكتب التعليمية، التي يطرحها خبراء متخصصون، وجمعتها لك "سيدتي وطفلك".

العربية للأطفال: من 2 إلى 6 سنوات

سلسلة العربية للأطفال، عبارة عن منهج سهل ومتكامل تم إعداده بواسطة نخبة من خيرة خبراء تعليم اللغات وفقاً لأحدث طرق التدريس (كتابة و قراءة)، وهو مناسب للأطفال من 2 إلى 6 سنوات، ويؤهل لاختبارات القبول في المدارس.

تضم هذه المجموعة الشاملة 3 كتب و5 أسطوانات تفاعلية تعمل على أجهزة الدي في دي والكمبيوتر، وكذلك الهواتف الذكية من خلال تطبيقات خاصة بها.

تحتوي سلسلة العربية للأطفال على:

1 – كتب ذكية ناطقة يستطيع الطفل أن يقرأ ويكتب داخلها.

2 – تعليم نطق الحروف الهجائية والأرقام والكلمات بطريقة صحيحة.

3 – تعليم تكوين الجمل من خلال مجموعة من المحادثات المتنوعة التي ستزيد من حصيلة الطفل اللغوية.

4 – تعليم العلوم الأساسية التي تتناسب مع سن الأطفال مثل: معرفة جسم الإنسان – فصول السنة – أسماء الطيور والحيوانات – الأشكال والأحجام – الخضروات والفاكهة.... وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والاختبارات الممتعة التي تعتمد على الأسلوب البصري والسمعي.

5 – أغانٍ وأناشيد تعليمية مبتكرة تستطيع أن تشغلها مع أو بدون موسيقى بحسب ما تراه مناسباً لطفلك.

6 – مجموعة كبيرة من الألعاب الشيقة التي تجعل الطفل يكتسب مهارة تعلم اللغة العربية، دون أن يشعر بذلك.

7 – مجموعة كبيرة من الاختبارات التفاعلية بعد كل درس.

8 – برنامج مخصص لتعليم مجموعة من السلوكيات الحميدة التي يجب على الطفل اتباعها في حياته اليومية مثل: النوم مبكراً – غسل اليدين قبل الأكل – آداب الطعام ، وغيرها الكثير ........

9 – من خلال التطبيق المخصص، يستطيع الطفل أن ينظر إلى الكتاب من خلال التابلت أو الهاتف ليرى الصور مجسمة ومتحركة وناطقة.

تعرّفي إلى: أفضل الكتب التي يحبها الأطفال

مكتبتي الأولى

تأتي مكتبتي الأولى على شكل مكتبة عربية صممت خصيصاً للأطفال في سن ما قبل المدرسة و الروضة الذين سيستمتعون بدورهم بالتعلم بمختلف الوسائل المتوفرة في هذه المجموعة.

تضم مكتبتي الأولى:

10 كتب تتضمن رسومات محببة، ونصوصاً بسيطة ومعبرة تهدف إلى تعليم الطفل مفاهيم ومفردات جديدة (حروف – أشكال – حيوانات – أضداد – مهن...) سواء بمفرده أو مع أهله.

40 قطعة ممغنطة يستطيع الطفل إلصاقها على اللوح الممغنط، فيكتسب قدراً كبيراً من المعلومات والمتعة في آن معاً.

لوح للكتابة يفسح المجال للطفل لكتابة ما تعلمه من كلمات وحتى إعادة مسحها والكتابة مجدداً.

الأبجدية

هي مجموعة من خمسة كتب لمساعدة طفلك الصغير على التوسع في كلماتهم الأولى، وبناء قاعدة في اللغة العربية. الكتب بسيطة، وتقتصر كل صفحة على كلمة وصورة واحدة لتعزيز التركيز، والرسوم التوضيحية واقعية. وهذا يجعل هذه الكتب الرفيق المثالي لرحلة طفلك اللغوية.

تتضمن هذه المجموعة:

الحروف الهجائية

الأعداد

الألوان

الأشكال

الحيوانات

يتم توفير الترجمة الإنجليزية للكلمات العربية في هذه الكتب بحيث لا يقتصر تعلم اللغة العربية، وتعليمها على من يستطيع قراءتها.

أتعلم لغتي مع أحمد ولينا

هو كتاب من إعداد شركة الإبداع الفكري الأسرية يجمع بين التعليم بالقصة، والنشاط والترفيه بأسلوب جذاب ممتع منهج تعليم العربية لأطفال الحضانة يحتوي على 4 كتب تعليمية لمنهج اللغة العربية أنشودة الحروف ضمن CD.

كتاب الأشكال

وهو الكتاب العربي الأول عن الأشكال، من المؤلفات المصورة الثنائية اللغة للأطفال (عربي-إنجليزي)، وهي الطبعة العربية للكتب العجيبة، حيث يعلم مجموعة من الخبراء الألوان باللغة العربية من خلال ترجمتها الإنجليزية! الرسوم التوضيحية الجميلة تجعل الكتاب مثالياً للأطفال الصغار والرضع لتعلم كلمات بسيطة باللغتين العربية والإنجليزية باستخدام أنشطة مليئة بالمرح. سيساعد هذا الكتاب طفلك على بناء المفردات وتطوير مهارات الملاحظة.

أول 100 كلمة عربية

ويشمل الكتاب أسماء الفواكه، الخضروات، الحيوانات، الحشرات، المركبات، الأشكال، أجزاء الجسم، الألوان: كتاب تعليم اللغة العربية للأطفال، وقد أصدرته دار كوكب نور

يحتوي الكتاب على 40 صفحة ملونة ونابضة بالحياة مع الرسوم التوضيحية، حيث يتم تضمين الحركات، وهو مكتوب باللغة العربية الفصحى، يُشكل هدية مثالية لحفلات استقبال المولود الجديد.

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