جدول عدد رضعات الطفل في الشهر الأول

كل حاجة تمس بالعناية بالمولود لها خصوصيتها، فالاهتمام بالتفاصيل هو هدف كل أم، لتضمن سلامة مولودها وراحتها النفسية، لذلك نعرف الأمهات حول الرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة وخلال الشهر الأول يوماً بيوم، فبعض العلامات قد تدل على جوع الرضيع وشبعه. بالإضافة إلى نصائح لتنظيم الرضاعة الطبيعية في الشهر الأول.

فوائد الرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة

تؤكد منظمة الصحة العالمية على ضرورة بدء الرضاعة الطبيعية منذ الساعة الأولى للولادة، فهم يؤكدون أن الأطفال يقومون بصورة غريزية بالعثور على ثدي الأم والبدء بالرضاعة من تلقاء أنفسهم. ومن أهم فوائد الرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة في:

دعم مناعة الطفل من خلال اللبأ (المعروف أيضاً بأول حليب بعد الولادة)، والذي يحتوي على الأجسام المضادة التي تقي الطفل من الأمراض والعدوى.

تحفيز حركة أمعاء الطفل، وبالتالي تسهيل عملية الهضم فيما بعد.

تعزيز الرابطة بين الأم والطفل.

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كيف تكون الرضاعة الطبيعية في اليوم الأول بعد الولادة؟

قد يرغب الطفل في اليوم الأول بعد الولادة في الرضاعة كل ساعة إلى 3 ساعات، ويمكن أن تستغرق الرضعات ما بين 10 إلى 15 دقيقة، وقد تصل أحياناً إلى ساعة.

وجلسات الرضاعة هذه تتسبب للأم بتقلصات تشبه ما تحدث أثناء الدورة الشهرية، نتيجة إفراز جسم الأم هرمون الأوكسيتوسين أثناء الرضاعة الطبيعية، والذي بدوره يساعد على انقباض الرحم وعودته إلى حجمه المعتاد.

كما تساهم الرضاعة المتكررة في الساعات الأولى لحديثي الولادة في زيادة إدرار الحليب لدى الأم، وتدريب الطفل على البلع. ويوصى بعدم إعطاء الحليب الصناعي الجاهز في الأيام الأولى بعد الولادة للأطفال الذين سيعتمدون على حليب الأم في الأشهر الأولى.

كيف تكون الرضاعة الطبيعية في الأسبوع الأول؟

عادةً ما تكون الرضاعة الطبيعية خلال الأسبوع الأول حسب طلب الطفل، بمعنى أنه يجب الاستجابة لرغباته في تناول الطعام كلما أبدى رغبته في الرضاعة، وغالباً ما تكون الرضاعة كل ساعة إلى 3 ساعات تقريباً، أو من 8 إلى 12 مرة في اليوم أو أكثر، حيث يتميز هذا الشهر بالخصائص الآتية:

1 - هذا الشهر يتطلب مجهوداً كبيراً من قبل الأم، حيث يكون الطفل جائعاً باستمرار، ويتغذى كثيراً على فترات قصيرة ومتقاربة نتيجة لأسباب عديدة.

2 – قد تخيف الأضواء الساطعة وأصوات العالم الخارجي الطفل ما يجعل الطفل بحاجة إلى الاتصال الدائم بالأم كي يبقى هادئاً.

3 - التحفيز المستمر لحلمة ثدي الأم نتيجة الرضاعة، يحفز دماغ الأم على إفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي بدوره يسبب انقباض العضلات الصغيرة حول الغدد المنتجة للحليب في الثدي، ويوسع جميع القنوات التي يمر بها الحليب، وبالتالي يسهل تدفق الحليب إلى فم الطفل.

4 - يصعب تنظيم الرضاعة الطبيعية خلال الشهر الأول للمولود، حيث تعتمد على طلب الرضيع للرضاعة، ويحتاج الطفل في الغالب إلى عدد رضعات تتراوح ما بين 7 مرات إلى 12 مرة يومياً أو أكثر، كل 2-4 ساعات تقريباً.

5 – قد يرضع الطفل على فترات قصيرة ومتقاربة، عادةً في وقت متأخر من بعد الظهيرة، أو في وقت مبكر من المساء.

ما هي مدة الرضاعة الطبيعية للرضيع في الشهر الأول؟

يرضع الأطفال خلال الشهر الأول لمدة تصل إلى 20 دقيقة أو أكثر من أحد الثديين أو كليهما. وقد تختلف مدة الرضاعة الطبيعية خلال الشهر الأول باختلاف الوقت خلال اليوم، وتعتمد على عدة عوامل، منها:

مخزون الحليب في ثدي الأم.

سرعة تدفق حليب الأم، على الفور أم ببطء.

حالة الطفل، نائماً، أو يقظاً، أو مشتتاً.

ما هي علامات جوع وشبع الرضيع من الثدي في الشهر الأول؟

تعتقد العديد من الأمهات أن البكاء هو العلامة الوحيدة التي تدل على جوع الطفل، لكن في الحقيقة، يعتبر البكاء إحدى علامات الجوع المتأخرة. لذا على الأم مراقبة علامات الجوع لدى الطفل والاستجابة لها مبكراً وإرضاع الطفل على الفور. ومن هذه العلامات:

فتح وإغلاق الفم.

استدارة رأس الطفل للبحث عن الثدي.

علامات شبع الطفل الرضيع

وعند انتهاء الطفل من الرضاعة:

يستدير الطفل بعيداً عن حلمة ثدي الأم.

يريح الطفل جسمه ويفتح قبضة يده.

نصائح لتنظيم الرضاعة الطبيعية في الشهر الأول

تنظيم الرضاعة يخلصك من مشاكل عديدة كعدم انتظام النوم، أو البكاء المستمر، أو الإحساس بالخوف، أو عدم الشبع لدى الطفل. إليك النصائح التي تساعدك في هذا:

1 – لا تنتظري بكاء الطفل للبدء بإرضاعه.

2 - استخدمي مضخة الثدي لزيادة إدرار الحليب.

3 - احصلي على قسط من الراحة والنوم.

4 – اعلمي أن طفلك يختلف عن أقرانه، حيث يتغذى بعض الأطفال بسرعة ويصلون لحالة الإشباع خلال 15 دقيقة، بينما يستغرق إرضاع أطفال آخرين ساعة كاملة.

5 - خذي بعين الاعتبار عمر الطفل، فكلما زاد عمر الطفل حصل على كمية كافية من حليب الثدي في فترة أقصر.

6 - اسمحي للطفل في كل رضعة بأن يرضع من ثدي واحد ثم قدمي له الثدي الآخر.

7 - انتبهي إلى وزن الطفل للتأكد من حصول الطفل على ما يكفيه من حليب، عادةً ما يكسب الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية، في الأشهر الثلاثة الأولى حوالي 150 إلى 200 غرام في الأسبوع.

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